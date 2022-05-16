Активы группы Renault переходят в госсобственность – Минпромторг

Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Долю в АвтоВАЗе отдали подведомственному Минпромторгу Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), завод «Рено Россия» — властям Москвы. Сервисное обслуживание автомобилей Renault в России будет осуществлять АвтоВАЗ. Российский концерн продолжит выпуск всей линейки автомобилей Lada на своих заводах, сообщил Минпромторг.

Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Обе сделки получили одобрение ФАС России.

Renault принадлежало 67,61% в Alliance Rostec Auto — совместном предприятии с «Ростехом», созданном для управления АвтоВАЗом. Теперь 67,69% акций автоконцерна переходит в собственность Российской Федерации в лице ФГУП НАМИ. Оставшиеся акции АвтоВАЗа сохранит «Ростех». 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на заводе «Рено Россия» возобновят производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич».