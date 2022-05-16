В Иркутской области направлено в суд уголовное дело о контрабанде древесины стоимостью свыше 200 млн рублей

Тайшетский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной преступной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов), ст. 191.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконной заготовленной древесины), ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем).

– По версии следствия, житель Иркутской области совместно с иностранным гражданином, создав организованную преступную группу, в 2018-2021 гг на территории Тайшетского района приобретали и хранили незаконно заготовленную древесину. Впоследствии, используя фиктивные документы, через подконтрольные им юридические лица незаконно перевезли железнодорожным транспортом через Государственную границу РФ в зарубежное государство древесину различных пород объемом около 44 тыс. куб. м стоимостью свыше 200 млн. рублей. Получив на расчетные счета выручку от реализации контрабандного товара, участники организованной группы легализовали часть денежных средств в сумме более 30 млн. рублей путем их вывода через аффилированные фирмы, – говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Тайшетский городской суд для рассмотрения по существу. Каждому обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

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