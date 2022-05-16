Байкальский экологический диктант написали более 4,5 тысячи жителей России

В Байкальском экологическом диктанте приняли участие более 4,5 тыс. жителей из 12 регионов России. Второй год генеральным спонсором выступила Иркутская нефтяная компания, рассказали SIA.RU в компании.

Организаторы – Иркутское областное отделение Всероссийского общества охраны природы и Байкальский государственный университет. Проект реализуется совместно с министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области, региональными министерством образования и министерством культуры и архивов, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Мероприятие состоялось на 180 площадках, сотрудники Иркутской нефтяной компании проверили свои знания в очном формате – в конференц-зале ИНК. На главной площадке – в Байкальском госуниверситете – диктант писали 140 человек. В их числе – генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых, ректор БГУ Виктор Игнатенко, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

«Наша задача – сохранить Байкал для будущих поколений. Иркутская нефтяная компания далеко за пределами нашего региона считается передовой в сфере устойчивого и экологического развития. Поэтому мы, конечно, поддержали Байкальский диктант, как и другие экологические проекты в Иркутской области и других регионах. От имени нашей большой компании хочу пожелать, чтобы все собравшиеся качественно написали диктант, применив свои знания. Каждый способен проявить себя, иначе мы не пришли бы в этот зал. И еще желаю всем нам здоровья и мирного неба!»,– поприветствовала участников Марина Седых.

Длительность диктанта составила 45 минут. Всем участникам диктанта вручили сертификаты, результаты будут известны 25 мая.

Первый Байкальский экологический диктант состоялся в 2021 году, участие приняли 2500 человек – из Иркутской области и 8 регионов России. Абсолютную грамотность и знания по байкаловедению продемонстрировали 76 участников.