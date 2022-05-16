Два новых индустриальных парка построят в Новосибирске

Российский девелопер PNK group открывает сразу два новых индустриальных парка в Новосибирске. «PNK парк Пашино», расположенный на участке 209 Га, сможет разместить на своей территории порядка 14 индустриальных зданий. «PNK парк Толмачево 2» находится на участке площадью 68 Га, здесь построят от 4 объектов различной площади.

Общая площадь застройки составит почти 900 тыс. кв. м.: порядка 630 тыс. кв. планируют к возведению в «PNK парке Пашино», еще 245 тыс. кв. м – в «PNK парке Толмачево 2». Индустриальные здания построят «под ключ» по запросу будущих резидентов: арендаторов или собственников объектов. Здания будут возведены по немецким технологиям модульного строительства и в соответствии с международными стандартами FM Global.

Два индустриальных парка покроют текущие запросы на новые качественные квадратные метры и востребованные локации в регионе. «PNK парк Пашино» расположен на севере Новосибирска на границе с чертой города, а «PNK парк Толмачево 2» – в 8 км от международного аэропорта Толмачево, на автомобильной трассе федерального значения Р-254, проходящей через Челябинск, Курган, Омск и Новосибирск. В радиусе доступности рабочей силы от парков проживает порядка 1,7 млн человек. Инвестиции в проекты составят более 50 млрд рублей.

Объекты, построенные PNK group в Новосибирске, уже стали местом резиденции для таких компаний и брендов, как «Почта России», «Озон», «Ашан», «Лента», Fix Price, «Ярче!», «Деловые Линии», «Трастлайн», «Святой Источник», Pernod Ricard, Tarkett и др.

«Последние два года ознаменовались резким ростом рынка индустриальной недвижимости в России, особенно в городах-миллионниках. Сегодня складские объекты в Новосибирске практически полностью заполнены арендаторами, а строящиеся здания почти всегда зарезервированы еще до введения в эксплуатацию, – отмечает управляющий директор PNK group Евгений Скаридов. Мы видим, что запрос на развитие логистики в Сибири растет. Также в регионе наблюдается повышение требований к качеству складских объектов и курс по замене старого фонда на новый. Именно поэтому мы делаем ставку на наращивание объемов индустриальной недвижимости класса А+ в административном центре и крупнейшем городе СФО – Новосибирске. Кроме того, создание нового крупного объекта инфраструктуры – это дополнительный драйвер для развития области и создания новых рабочих мест».