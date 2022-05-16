Росбанк снова снизил ставки по кредитам

Росбанк продолжает улучшать условия по потребительским кредитам и делать финансирование доступнее. С 5 мая ставки по программе кредитования и рефинансирования кредитов снизились на 2%.

Для новых клиентов минимальная ставка по кредиту на любые цели составляет 5,9%*. Низкая ставка активируется при страховании жизни и выборе услуги «Выбери ставку по кредиту». Условия действуют для кредита на сумму от 30 тысяч до 3 млн рублей со сроком от 13 до 84 месяцев.

Выгодные условия кредитования Росбанк предлагает зарплатным клиентам — ставка по кредиту от 0,9%*. Чтобы получить такую низкую ставку, клиенту также необходимо подключить услугу «Выбери ставку по кредиту» и оформить страхование жизни. Это можно сделать на этапе оформления договора.

Теперь получить кредит в надёжном банке стало ещё выгоднее и удобнее: ставки стали ещё ниже, а заявку можно заполнить на сайте rosbank.ru. Если авторизоваться через «Госуслуги», то данные заполнятся автоматически — заявку рассмотрят быстрее, а вероятность того, что её одобрят, увеличится.

Подать заявку на кредит можно в мобильном приложении РОСБАНК Онлайн, на сайте или в любом отделении Росбанка.

Без страховки и опции «Выбери ставку» клиенты могут оформить потребительский кредит по ставкам от 22,9% и 17,9% для зарплатных клиентов.

Ставка – от 0,9% до 10,9% действует для зарплатных клиентов с услугой "Выбери ставку по кредиту" и при одновременном оформлении страхования жизни, с услугой «Выбери ставку по кредиту» без оформления страхования жизни - от 7,9% до 18,9%; от 17,9% до 28,9% без страховки и услуги «Выбери ставку по кредиту»; срок кредита: от 13 до 84 мес. Сумма кредита: от 30 тыс. руб. до 3 млн руб. Параметры кредита для всех категорий клиентов: ставка 5,9-17,9% при оформлении страхования жизни и услуги "Выбери ставку по кредиту"; 14,9-25,9% с услугой «Выбери ставку по кредиту» без оформления страхования жизни; от 24,9% до 35,9% без страховки и услуги «Выбери ставку по кредиту»; срок кредита: от 13 до 84 (для некоторых категорий клиентов до 60) мес. (с шагом в 1 мес.); сумма кредита: от 30 тыс. руб. до 3 млн руб. Ставка устанавливается в зависимости от категории заемщика и оценки его платежеспособности. В случае расторжения полиса страхования после выдачи кредита процентная ставка по кредиту может быть увеличена на 6% годовых. Услуга «Выбери ставку по кредиту» - это оформление кредита по процентной ставке, сниженной на 10% годовых относительно базовой процентной ставки, предусмотренной паспортом кредитного продукта, при условии оплаты клиентом в дату выдачи кредита единовременного платежа в размере от 3,96% до 18,48% от суммы кредита (в зависимости от размера базовой процентной ставки и срока кредита).