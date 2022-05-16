Реставрация иркутского ТЮЗа обойдется в 3,8 млрд рублей

В Иркутске началось инженерное обследование исторического здания театра юного зрителя, которое пострадало во время пожара 13 мая. По предварительной оценке значительных корректировок проектной документации по реставрации здания не понадобится. Для проведения реставрации необходимо 3,8 млрд рублей. Региональные власти намерены привлечь федеральное финансирование.

По поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева сейчас ведётся обследование технического состояния здания, его основных несущих конструкций – стен, фундамента, части перекрытий. Инженерное обследование будет идти около двух недель, сообщил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Чтобы исключить проникновение посторонних, в пострадавшем от пожара здании работает охрана. В ближайшее время поставят ограждение, фасад закроют баннером. Здание театра юного зрителя является памятником истории и культуры регионального значения. По закону об охране памятников, его снос не возможен. Обязательно проведут реконструкцию. До пожара специалисты разработали проектную документацию. На этой неделе её техническую часть направят на государственную экспертизу.

– До пожара здание было в аварийном состоянии. Максимально пострадавшая дворовая часть, в которой находились зрительный зал со сценой, утратила свою основную несущую способность на 80% и была поражена грибком. Её, а также перекрытия и кровлю сгоревшего исторического здания, планировалось демонтировать, оставив для реставрации каменные стены и фундамент исторической части здания, фасады, выходящие на улицы Ленина, Карла Маркса и Красноармейскую. Сейчас видно, что при пожаре пострадала та часть, которая была предусмотрена под реставрационный разбор. Предварительно можно сделать вывод, что значительных корректировок проектной документации не ожидается. Мы проведём их в рабочем режиме параллельно с экспертизой, – рассказал проектировщик Алексей Нечаев.

По проекту восстановленный ТЮЗ станет самым современным театром Иркутска. Над его проектом работали архитекторы, специалисты по сохранению историко-культурного наследия и эксперты в сфере театральной инженерии. Так, в здании будет два зрительных зала, основной на 435 и малый на 77 мест. В основном установят плунжерную систему нижней механики сцены. Это круг диаметром десять метров, разделенный на сегменты, которые будут подниматься и опускаться в зависимости он задумки режиссёра. Театр оснастят современным звуковым и световом оборудованием. Появятся отдельные помещения для трёх детских студий, технологические помещения, гриммуборные для артистов. Общая площадь нового здания составит 10,8 тысяч квадратных метров.

- По предварительной оценке для проведения реставрации необходимо 3,8 млрд рублей. Сумма большая и нам не обойтись без привлечения федерального финансирования. Мы уже обсуждали этот вопрос с руководством Министерства культуры Российской Федерации. Возможным вариантом является получение субсидии в рамках мероприятия «Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры», либо через Федеральную адресную инвестиционную программу. В ближайшее время в адрес Министра культуры России Ольги Любимовой будет направлено письмо с просьбой предоставления средств федерального бюджета на реставрацию объекта, - отметила министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.