«Проблему надо решать комплексно». Эколог – о проблеме микропалстика на Байкале

Экологи всего мира обеспокоены распространением микропластика – частиц полимеров, которые находят в самых отдаленных уголках планеты. Не обошла эта проблема и Байкал. При чем микропластик, который находят в озере, отличается от того, который встречается в других регионах планеты. Он более мелкий и в нем много волокон, рассказал в интервью «Известиям» старший научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук Михаил Колобов. По его мнению, к решению проблемы микропластика на Байкале надо подходить комплексно.

– Байкал достаточно узкий, и этот пластик, как в стиральной машине, перетирается между берегами, разрушается и превращается в мелкую крошку, – поясняет эколог. – И еще очень много волокон. Если в тихоокеанском «мусорном пятне» больше кусочков пластика, то на Байкале гораздо больше волокон, а это продукт обычной бытовой стирки. Люди просто стирают одежду, грязная вода после стирки смывается в Байкал.

По подсчетам, на квадратный километр площади озера приходится километр этих нитей. Последнее исследование коллег из Иркутска, если учитывать более мелкий микропластик, размером от 20 микрон, показывает, что загрязнение Байкала на два-три порядка выше, чем считалось ранее, отмечает Михаил Колобов.

По его словам, в настоящее время эффективного механизма утилизации пластика в регионе нет. Сжигать его нельзя, потому что при горении он выделяет токсичные газы. Крошить его – значит просто продуцировать микропластик. Ученый предлагает весь используемый людьми пластик разделить на «практический» и «теоретический».

– Первый – это тот пластик, что неизбежно попадет в окружающую среду, будучи привезенным отдыхающими или местными жителями в виде пищевой и промышленной упаковки. Второй – тот, что в нее также может попасть, но при доработке местных законов доступ к Байкалу ему будет закрыт. Для сбора первого вида пластика необходимо создавать точки сбора отходов на берегу Байкала – в кемпингах и прибрежных населенных пунктах, где туристы и местные жители могли бы оставлять мусор для вывоза его для утилизации или захоронения, подальше от берега. Поступление второго вида пластика можно намного уменьшить, введя ограничения на его оборот в прибайкальской территории. В первую очередь это касается «одноразового» пластика – посуды, пакетов, пищевой упаковки, – считает эксперт.

При решении проблемы микропластика важно, чтобы бизнес, государство и наука работали в плотном взаимодействии.

– Сейчас стало действительно популярным и важным делом для бизнеса – оказывать поддержку исследованиям в области исследований микропластика. Мы работаем в связке с группой компаний En+ Group, и они нам очень хорошо помогают. И мы, и они в сотрудничестве заинтересованы. Я знаю, что компания «РЖД» проводит комплекс мероприятий, направленных на экологические исследования по тому же Байкалу. Это те крупные компании, которые присутствуют в регионе. Государство и бизнес могли бы создавать некие «биржи идей», чтобы заинтересованные люди черпали оттуда какие-то идеи, и создавать банки доступных технологий, чтобы им можно было реализовывать эти идеи, – резюмировал эксперт.