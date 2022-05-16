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Gett такси прекращает работу в России

Агрегатор такси Gett прекращает работу в России. Водители, которые сотрудничали с компанией, начали получать сообщения о том, что 31 мая – будет последним рабочим днем приложения.

– Глобальным офисом Gett было принято решение о прекращении 31 мая 2022 года технической поддержки, доработки и обеспечения функционирования мобильного приложения Gett для водителей. Это значит, что последний день работы мобильного приложения Gett для водителей – 31 мая, – говорится в сообщении.

Ранее, 11 марта, компания сообщала, что российский офис Gett будет реорганизован в связи с геополитической ситуацией.

В компании пообещали выполнить все взятые на себя обязательства перед клиентами и сотрудниками.
 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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