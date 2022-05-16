Аналитики объяснили, где закончится аномальное укрепление рубля

Глобально российский рубль относительно доллара США снижается с конца 90-х. Но в рамках долгосрочного ослабления нацвалюты наступают и периоды ее укрепления, правда, недолгие. Историческая кульминация ослабления рубля пришлась на март 2022 г., а наблюдаемая за последние два месяца волна роста рубля не имеет аналогов, отмечают эксперты БКС.



За 24 года, с осеннего дефолта 1998 г. к маю 2022 г., рубль относительно доллара США ослабился в 10 раз. Однако наблюдаемая с марта 2022 г. волна восстановления российского рубля на фоне возведенных барьеров экспорто-импортного характера вкупе с паузой по бюджетному правилу составила свыше 60%.

На Мосбирже курс USD/RUB с пика 10 марта к текущему моменту рухнул со 121,5 до 62,5, или на 49%.

Аналитики БКС провели ретроспективный анализ волн укрепления рубля и выяснили, что из 8 волн восстановления рубля 7 из них ранее завершались очередным падением нацвалюты до исторического минимума.

– Вероятность, что актуальная волна падения USD/RUB подходит к затуханию, растет, – подчеркивают эксперты. – Но пока за два месяца доллар от своего исторического максимума на Forex лишился почти 2/3 стоимости, упав под 63 руб. И это становится рекордной в истории волной укрепления рубля как по величине отскока, так и по времени восстановления нацвалюты.

По расчетам аналитиков БКС, снижение по статьям экспорта и наращение в импорте может привести к сужению дисбаланса спроса и предложения инвалют на рынке. Мягкий монетарный курс ЦБ также со временем может замедлить укрепление рубля. Но главное, на что уповают покупатели доллара — корректировка норматива продажи экспортной выручки в 80%. Про возобновление бюджетного правила, что давило на рубль последние годы, но создавало подушку безопасности через ФНБ, пока речи не идет.



– Таким образом, допускаем закругление волны падения USD/RUB в области 60 руб. (техническая поддержка от января 2020 г. — 60,9) с последующим возвращением доллара выше уровня 70, – резюмируют эксперты. – До конца года высоковолатильная природа рубля в моменте может приводить и к движению пары под 80.

