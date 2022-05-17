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Правительство России отказалось субсидировать кинотеатры

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Ассоциация владельцев кинотеатров рассчитывала на 6,5 млрд рублей господдержки, сообщает «Интерфакс».

«То, что мы ждали очень как необходимую и жизненно требуемую помощь в адрес кинотеатров со стороны государства и просили о ней неоднократно, приводили аналитические расчеты, но, к сожалению, услышаны мы не были и помощь эту государство решили кинотеатрам не выделять», – сказал член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев, отвечая на вопрос о решении правительства РФ о предоставлении субсидии кинотеатрам в размере 6,5 млрд рублей.

По его словам, такое решение может привести к тому, что кинотеатры «начнут массово закрываться с 20-х чисел мая и на протяжении лета, где слабый репертуар, недостаточный для поддержания экономики кинотеатров».

«К концу лета мы можем увидеть как закрылось большинство кинотеатров», – отметил он.

Исаев также сообщил, что кинотеатры будут направлять новые обращения и предложения для поддержки отрасли.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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