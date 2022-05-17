Укрепление доллара может ослабнуть из-за слабой статистики по США

Участники рынка не уверены, что пик по инфляции в США пройден, рассказал агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

Он напомнил, что, несмотря на замедление инфляции (по ИПЦ) в США в апреле до 0,3% против 1,2% в марте участники рынка не уверены в прохождении пика роста цен.

«Заявления главы ФРС Джерома Пауэлла вселяют уверенность, что ставка по федеральным фондам на ближайших двух заседаниях будет повышена на 0,5% на каждом из них, это снизит дифференциал ставок с развивающимися экономиками и увеличит его в сравнении со ставками в развитых странах. Привлекательность доллара в операциях carry trade растет», — пояснил специалист.

Основные технические показатели на дневных графиках показывают перепроданность европейской валюты. В частности MACD сигнализирует о формирующейся конвергенции, являющейся "бычьим" сигналом, а RSI (14) опять ниже сигнального уровня 30. На горизонте до конца месяца вероятность сильного движения пары EUR/USD вниз и роста индекса доллара снижается.

Факторами в пользу коррекции курса доллара могут стать слабые данные по розничным продажам в США (публикация 17 мая) и заказам на товары длительного пользования (публикация 25 мая) за апрель, данные ВВП США за 1 квартал, год к году (публикация 26 мая).