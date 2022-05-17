Смесители, раковины и унитазы класса эконом подорожали в России на 20–70%

При этом в премиум-сегменте наблюдается большой дефицит.

Рост стоимости сантехники в России по отдельным позициям за февраль—апрель составил до 70%, больше всего в цене выросли смесители, раковины и унитазы в сегменте эконом. Об этом говорится в исследовании строительной компании Pridex (есть у РБК).

По сравнению с тем же периодом 2021 года смесители, раковины, унитазы и инсталляции класса эконом подорожали в среднем на 20–70%. По словам коммерческого директора Pridex Александра Алейникова, китайские и турецкие поставщики активно пользуются ситуацией повышенного спроса, связанной с уходом европейских брендов, и поднимают стоимость своих изделий.

При этом эти же позиции премиум-класса выросли в цене на 5–25% (в 2021 году эта цифра не поднималась выше 10%). Pridex отмечает, что, несмотря на менее выраженное удорожание, в премиальном сегменте наблюдается куда больший дефицит, чем в сегменте эконом: в частности, свою деятельность на территории России ограничили такие компании, как Hansgrohe, Axor, Duravit, Villeroy & Boch, Geberit и Grohe.

Душевые кабины, ванные и комплектующие для них, а также душевое оборудование экономсегмента подорожали на 30–70% (в прошлом году — на 5–7%). Динамика стоимости в премиум-сегменте составила от 10 до 25% (в прошлом году — 5–10%).

Полотенцесушители в обоих сегментах показали более скромный рост цен по сравнению с другими анализируемыми категориями: экономсегмент — до 20% (в прошлом году — до 10%), премиум-сегмент — до 15% (в прошлом году — 5%).

Аксессуары для санузлов (дозаторы, диспенсеры, держатели и др.) подорожали до 40% в экономсегменте (в 2021 году — до 15%) и до 20% в премиум-сегменте (в 2021 году — до 10%).

«Несмотря на возврат курса рубля к докризисным показателям, сокращение предложения, усложнение логистических цепочек и удорожание сырья остаются важными факторами, оказывающими влияние на стоимость конечного продукта», — подытожил Алейников.