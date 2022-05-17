ВТБ объявил о перезапуске программы лояльности для своих клиентов. Что это значит?

ВТБ обновляет программу лояльности для розничных клиентов. Банк вводит единую систему вознаграждений, позволяющую получать кешбэк за оплату покупок в трех популярных категориях. Накопленными мультибонусами можно оплачивать покупки в каталоге программы лояльности.

Обновленная программа упрощает систему начисления вознаграждений. Вместо шести опций лояльности с разными условиями клиенты ВТБ будут получать кешбэк в трех наиболее востребованных категориях.

Клиентам массового сегмента будет начисляться 2% в виде бонусов за покупки в супермаркетах, ресторанах и кафе, в том числе сервисах доставки продуктов и готовых блюд, и оплату картой городского и пригородного транспорта и такси.

Владельцы пакета «Привилегия» будут получать за покупки в таких же категориях 3%.

Для клиентов сегмента «Прайм» предусмотрен кешбэк 4% в магазинах одежды и обуви, супермаркетах и ресторанах.

Для зарплатных клиентов ВТБ размер бонусных начислений в перечисленных категориях будет выше на 0,5%. Кроме того, всем владельцам карт банка доступен повышенный кешбэк в магазинах партнеров — до 50% при использовании приложения программы лояльности.

ВТБ также переходит на единую бонусную валюту — мультибонусы, которыми можно полностью или частично оплачивать покупки в каталоге программы и у партнеров. При переходе на новые условия программы все существующие накопления в бонусах, милях и бонусных рублях сохранятся и будут конвертированы в мультибонусы по курсу один к одному. Их по-прежнему можно использовать для оплаты товаров и услуг на маркетплейсе программы.

Чтобы стать участником обновленной программы лояльности, новым клиентам или тем, кто ранее получал вознаграждения по любой из опций, необходимо нажать кнопку «Подключить» в ВТБ Онлайн и зарегистрироваться либо подтвердить переход на новую программу. Процедура регистрации новых клиентов занимает до трех дней.

ВТБ проводит изменения в связи с изменением рыночной конъюнктуры и потребностей клиентов. Мы выбрали для повышенного кешбэка самые востребованные категории, на которые приходится существенная часть оборота по картам ВТБ.

Новая программа позволит большинству клиентов сохранить или даже увеличить уровень начислений, а также упрощает все условия

Вопросы и ответы

— Когда поменяется программа? Будут ли начислены бонусы, повышен процент по вкладам или снижена ставка по кредиту за апрель и май?

К обновленной программе лояльности действующие и новые клиенты могут подключиться с 16 мая. Для действующих клиентов, подключившихся к новой программе, начисление мультибонусов по новым правилам начинается с 1 июня. Все преимущества и начисления за май в рамках ранее действующих опций, в том числе «Сбережения» и «Заемщик», будут выплачены до конца июня на условиях, действующих на 1 мая 2022 года.

— Сохранятся ли различные опции лояльности?

В рамках обновленной программы лояльности будут действовать единая опция лояльности, предусматривающая начисление мультибонусов за покупки в категориях и возможность тратить их в каталоге программы. Опции «Сбережения», «Заемщик», «Инвестиции», «Кешбэк», «Коллекция» и «Путешествия» прекратят действовать с 1 июня 2022 года независимо от того, подтвердит ли клиент переход на новые условия.

— Будет ли возможность выводить бонусы на счет карты?

Мультибонусами можно полностью или частично оплачивать покупки в каталоге программы, обмен мультибонусов на рубли не предусматривается.

— Сохранятся ли ранее накопленные мили, бонусы и бонусные рубли?

Все бонусы, бонусные рубли и мили, накопленные до 1 июня, сохраняются на бонусном счете клиентов в полном объеме и будут отражаться в виде мультибонусов. Их по-прежнему можно использовать для оплаты покупок в каталоге программы лояльности и у партнеров. С 1 июня участникам программы лояльности за покупки по картам в трех категориях будет начисляться кешбэк в единой бонусной валюте — мультибонусах, которые также можно тратить в каталоге программы и у партнеров.

— Нужно ли заново подключаться к программе тем, кто раньше пользовался опциями с начислением бонусов или опцией «Заемщик»?

Чтобы продолжить получать начисления по новым условиям, необходимо нажать кнопку «Подключить» в соответствующем разделе ВТБ Онлайн — в противном случае мультибонусы за покупки по картам начисляться не будут.

— Что делать пользователям опций «Сбережения» и «Инвестиции»?

Чтобы стать участником обновленной программы лояльности, новым клиентам и пользователям опций «Сбережения» и «Инвестиции» необходимо нажать кнопку «Подключить» в ВТБ Онлайн. После этого клиент получает возможность копить мультибонусы на новых условиях. В течение трех дней после подтверждения перехода на новые условия клиенту приходит сообщение с временным паролем, по которому необходимо войти в интернет-версию или мобильное приложение программы.

— Что нужно сделать, чтобы начислялся кешбэк? Есть ли дополнительные условия для его начисления?

Участие в программе лояльности полностью бесплатно. Никаких дополнительных условий для начисления кешбэка соблюдать не требуется. Достаточно один раз подключиться к новым условиям программы лояльности или зарегистрироваться в ней, если регистрация не была пройдена ранее. После этого мультибонусы будут ежемесячно начисляться на бонусный счет при оплате картой покупок в трех категориях, определенных банком для каждого пакета услуг.

Кроме того, можно получить дополнительный кешбэк за покупки в магазинах-партнерах программы: их список и спецпредложения по кешбэку представлены в приложении и интернет-версии программы лояльности. Чтобы зачислился повышенный кешбэк, нужно перейти на сайт партнера из приложения или сайта и оплатить любой картой ВТБ товары и услуги.

Бонусный счет отображается в ВТБ Онлайн, а также в личном кабинете на сайте или в приложении программы лояльности.

— Какой размер кешбэка будет начисляться?

Держателям стандартных пакетов услуг — 2% за покупки в супермаркетах, кафе и ресторанах, а также при использовании сервисов доставки продуктов и готовых блюд и оплате городского и пригородного транспорта и такси.

Владельцам пакета «Привилегия» — 3% за покупки в супермаркетах, кафе и ресторанах, а также при использовании сервисов доставки продуктов и готовых блюд и оплате городского и пригородного транспорта и такси.

Клиентам сегмента «Прайм» — 4% в магазинах одежды и обуви, супермаркетах, ресторанах и кафе.

Для зарплатных клиентов ВТБ размер бонусных начислений увеличивается на 0,5 п.п.- до 2,5%, 3,5% и 4,5% соответственно.

— Как потратить кешбэк?

Мультибонусами можно полностью или частично оплачивать покупки в каталоге программы лояльности. Маркетплейс доступен на сайте и в приложении программы лояльности ВТБ. Товары из каталога можно оплатить мультибонусами на 100%, а также при необходимости оплатить любую сумму рублями со счета карты. Сегодня на маркетплейсе представлено свыше 10 тыс. товаров в различных категориях, также в каталоге программы можно приобрести сертификаты в супермаркеты и торговые сети, туры, железнодорожные и авиабилеты.