Новости

НРА присвоило рейтинг Дальневосточному банку на уровне «ВВВ|ru|»

Национальное рейтинговое агентство присвоило Дальневосточному банку кредитный рейтинг на уровне «ВВВ|ru|» по национальной рейтинговой шкале для РФ со «стабильным» прогнозом.

По мнению экспертов Агентства, Банк демонстрирует существенно более высокие по сравнению с минимальными требованиями значения нормативов достаточности капитала и располагает необходимым запасом капитала для текущей деятельности, дальнейшего роста объемов бизнеса, а также на случай стрессовых ситуаций. Агентство отмечает, что Банк обладает устойчивой ресурсной, а также клиентской базой, представленной, в первую очередь, крупными юридическим лицами и якорными стратегическими клиентами.

Агентство также подчеркнуло, что оценивает качество активов Банка как хорошее, и обратило внимание на их достаточную диверсификацию.

Еще одним ключевым фактором, влияющим на рейтинг, являются уверенные рыночные позиции Дальневосточного банка — одного из крупных универсальных банков на Дальнем Востоке, который входит в ТОП-10 кредитных организаций по размеру активов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Российские лесопромышленники ищут пути экспорта через Белоруссию и Турцию
Правительство России отказалось субсидировать кинотеатры
Как отказ от российского угля изменит мировой рынок
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании