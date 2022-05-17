НРА присвоило рейтинг Дальневосточному банку на уровне «ВВВ|ru|»

Национальное рейтинговое агентство присвоило Дальневосточному банку кредитный рейтинг на уровне «ВВВ|ru|» по национальной рейтинговой шкале для РФ со «стабильным» прогнозом.

По мнению экспертов Агентства, Банк демонстрирует существенно более высокие по сравнению с минимальными требованиями значения нормативов достаточности капитала и располагает необходимым запасом капитала для текущей деятельности, дальнейшего роста объемов бизнеса, а также на случай стрессовых ситуаций. Агентство отмечает, что Банк обладает устойчивой ресурсной, а также клиентской базой, представленной, в первую очередь, крупными юридическим лицами и якорными стратегическими клиентами.

Агентство также подчеркнуло, что оценивает качество активов Банка как хорошее, и обратило внимание на их достаточную диверсификацию.

Еще одним ключевым фактором, влияющим на рейтинг, являются уверенные рыночные позиции Дальневосточного банка — одного из крупных универсальных банков на Дальнем Востоке, который входит в ТОП-10 кредитных организаций по размеру активов.