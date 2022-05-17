Во Владивостоке открылась выставка «Удивительное Приморье»

13 мая во Владивостоке в Художественном музее ДВФУ (ул. Пушкинская, 10) состоялось открытие выставки "Удивительное Приморье", ставшей результатом одноименного конкурса, организатором которого выступил "Примсоцбанк".

В экспозиции представлено около 40 работ – живописных и графических, на которых участники конкурса запечатлели все то, с чем они ассоциируют любимый город и край: памятники архитектуры, улицы города, маяки, тигры, море, корабли и многое другое. В конкурсе приняли участие ученики и преподаватели городских художественных школ и арт-студий, а также студенты департамента архитектуры и дизайна ДВФУ. Отметим, самой юной участнице всего лишь семь лет.



- Год назад мы запускали серию дизайнерских открыток «Душа Приморья», на которых изображены растения и животные нашего края, в этом приняли решение, устроить конкурс на визуальное решение среди начинающих художников, чтобы познакомить своих клиентов не только с нашими красотами, но и дать возможность талантам заявить о себе. Выставка работ всех участников – наш подарок и знак благодарности начинающим авторам, - рассказала пресс-секретарь отдела маркетинга и рекламы ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Софья Кучина.



В рамках открытия выставки прошла церемония награждения: победителям вручили подарки – тираж открыток с изображением их работ, а также благодарности и грамоты.









