Российские автохтоны – прорывной тренд в российском виноделии – РСХБ

Аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка оценили интерес населения страны к российским автохтонным винам, а также спрогнозировали спрос и готовность к импортозамещению вин зарубежных производителей, в том числе и зарубежных автохтонов.

По данным международной исследовательской компании GFK1, 38% покупателей в России интересует покупка продуктов локального, местного производства. На волне увеличения популярности локальных продуктов, растет интерес российских покупателей к винам из уникальных локальных сортов, так называемым автохтонам - исторически «родным» для конкретной местности сортам винограда.

Автохтонным называют виноград, который появился природным путем, редко выращивается за пределами определенной местности (региона или страны) и максимально адаптирован к природным и климатическим условиям зоны своего произрастания. По сути автохтоны являются визитной карточкой региона или даже страны, ее специалитетом, они раскрывают терруар и особенности климата, характерные для данной территории. За последние 250 лет лозы разных сортов так активно перемещались по миру, что со временем стали восприниматься как международные сорта (например, санджовезе, темпранильо, пино мёнье и другие).

По данным GFK1, на тихие вина приходится 16% расходов россиян на алкоголь, игристые вина – еще 6%. Наиболее популярными винами для россиян являются российские – на них приходится 50% потребления в деньгах и 64% в литрах. Второе и третье место в предпочтениях Россиян занимают испанское и грузинское вино.

Успешный выход Грузии на международный рынок вина состоялся именно благодаря автохтонам. В стране насчитывается более 500 сортов локальных сортов винограда, все они внесены в национальную Красную книгу и охраняются государством. Один из наиболее известных среди них – саперави, виноград из Кахетии. Он дает напитку классический вкус только при произрастании в этом регионе. Из него делают знаменитое одноименное моносортовое вино. Только виноград, выращенный в Грузии, и вино, разлитое на грузинском заводе, считаются автохтонными. Если Саперави вырастили и разлили вино из него по бутылкам, например, в Австралии или Англии, то получатся совсем другие напитки с неклассическими вкусовыми характеристиками. Грузинские автохтонные вина, выдержанные в квеври (больших глиняных сосудах, находящихся под землей), набирают популярность за рубежом и часть грузинских виноделов не продают свои вина на внутреннем рынке, полностью перейдя на экспортные поставки в США, Германию и другие страны.

Свои автохтонные сорта есть и в России, они представлены в основном на юге. По оценкам игроков рынка, их количество сейчас насчитывает порядка 30. На сегодняшний день российские винодельни уделяют уникальным автохтонам особое внимание, расширяя ассортимент производства на новые локальные сорта.

Часто к российским автохтонам относят и гибриды (сорт из разных видов винограда), клоны (виноград из разных лоз одного сорта, полученных из одной материнской лозы) и кроссы (новый сорт винограда, полученный путем перекрестного опыления двух сортов в рамках одного вида). Среди их числа одесский черный, красностоп анапский, саперави северный, бастардо магарачский, амурский потапенко, первенец магарача и многие другие. Свое развитие получили в период развития советской селекции в виноградарстве и виноделии и на сегодняшний день представляют большой интерес для расширения линейки производимых на территории России вин.

Автохтонные вина являются визитной карточкой региона и служат отличным подарком, привезенным из путешествия. В Италии это неббиоло, в Испании — альбариньо, в Австрии — цирфандлер, в Грузии — саперави. В российском виноделии также есть свои жемчужины. По подсчетам Центра отраслевой экспертизы, винный туризм или энотуризм на специализированные производства и фермерские хозяйства юга России может в перспективе дополнительно увеличить оборот туристической отрасли страны примерно на 3,4 млрд рублей в год. Активное развитие винного агротуризма позволит автохтонным винодельням диверсифицировать источники выручки и повысить прибыль.

«Потенциал России в области виноделия еще не до конца раскрыт, - отмечает глава КФХ «Лоза Лимана» (Ростовская область) Владимир Швелев. – Российские автохтоны в последние годы переживают настоящий ренессанс, все больше виноделов включают их в линейку своих вин. Мы поддерживаем исторические традиции виноградарства и виноделия России, заложенные несколько веков назад донскими казаками, при этом постоянно совершенствуя технологический процесс. Советую присмотреться к винам российского производства и выбрать вино по душе».

Родиной российских автохтонов негласно считается Ростовская область или ЗГУ (защищенного географического указания) Долина Дона. Король донских автохтонов, безусловно, красностоп золотовский. Первое упоминание о нем относится к началу ХIX века, а объем производства на данный момент составляет около 50 тысяч бутылок в год. Также наиболее популярными автохтонами считаются белые сорта винограда сибирьковый, кумшацкий, пухляковский и красные сорта плечистик и цимлянский черный. Кроме того, автохтонные сорта с успехом выращивают в Краснодарском крае, а также в самом северном винном регионе России – Волгоградской области или ЗГУ Нижняя Волга.

«Автохтоны – это высокомаржинальный, эксклюзивный продукт. Перспективную нишу активно осваивают и крупные компании, но как правило, винодельни, выращивающие автохтоны, невелики, а их объем производства довольно ограничен. По нашим оценкам, российские автохтонные сорта вина занимают порядка 1-3% российского рынка вина. Но их популярность активно растет, как растет и число фермерских виноделен, и объемы закладываемых посадок под автохтонные сорта. Увеличиваются и объемы продаж автохтонов через канал HoReCa. Рестораны регулярно отправляют своих сомелье по всему югу России в поисках новых звезд для своих заведений. По нашим прогнозам, в течение ближайших 10 лет доля автохтонных вин увеличится до 20-30% российского рынка вина, с учетом сохранения предусмотренной господдержки виноградарства и виноделия, а также при реализации комплекса мер по повышению узнаваемости бренда российских автохтонных вин», - прогнозирует Андрей Дальнов.

Способствовать росту популярности автохтонного вина будет и в целом рост потребления вина в России. По данным GFK, на рынке алкоголя самые большие переключения наблюдаются с категорий «алкогольные коктейли» и «крепкий алкоголь» именно на тихие вина. Среди алкогольных категорий вино, в т.ч. игристое, вызывает меньшее отторжение у ЗОЖ покупателей в России. Вино воспринимается как допустимый напиток даже для сегмента так называемых ЗОЖ активистов.

«Мы видим потенциал для развития российского вина и винного туризма. Сейчас, как никогда, появляются возможности для привлечения покупательского внимания к российскому виноделию. Но в любые времена очень важно понимать своего покупателя, отмечает Елена Самодурова, Директор департамента потребительской панели GFK. - Часть покупателей будет ориентирована на дешевый ассортимент, а для части покупателей будет важно доступное и качественное вино. Винный туризм может помочь разобраться в винном ассортименте и переключить покупателей на российские вина».

С введением санкций ожидается изменение показателей потребления и популярности российского вина в сторону повышения спроса на продукцию российского виноделия ввиду колебаний курса иностранной валюты, логистических сложностей и запрета ЕС на продажу элитного вина в Россию. По оценкам экспертов Россельхозбанка, объемы производимого качественного российского вина, в том числе автохтонных сортов, уже сейчас обеспечивают потребность розничного сегмента рынка более чем на 50%.

1GfK Rus, отчеты «Категория вина – как нащупать точки роста?» и «Обзор трендов на рынке алкоголя», 2021 г.