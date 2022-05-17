Солид Банк предложил ставку по автокредиту от 14,9% годовых

В достаточно напряженный период в сфере продажи авто, АО «Солид Банк» поддерживает автомобилистов снижением ставки по Автокредиту – сейчас можно оформить кредит на новое или подержание авто, минимальная ставка 14,9% годовых.

Ни для кого не секрет, что на рынке продаж авто сложилась достаточно напряженная ситуация весной 2022 года. Тем не менее, автомобиль – неотъемлемая часть жизни современного человека, семьи. Солид Банк поддерживает клиентов и предлагает своим клиентам сниженную ставку по Автокредиту – от 14,9% годовых.

Чтобы получить минимальную ставку по программе лояльности (ниже на 3% годовых), нужно перевести заработную плату или пенсию в АО «Солид Банк».

Особенно удобно и актуально, что программа позволяет приобрести новое или подержанное авто как у официальных дилеров, в автосалонах, так и напрямую у физических лиц, а оформление КАСКО – не обязательно.

Оформить «Кредит на покупку транспортного средства», а также получить подробную консультацию можно во всех офисах АО «Солид Банк».

«Автокредит» на покупку авто у дилера или частного лица

Сумма: от 200 000 до 5 000 000 руб.

Годовая процентная ставка: от 14,9%* до 27,9%** годовых

Читайте также: Активы группы Renault переходят в госсобственность – Минпромторг Продажи новых авто в апреле рухнули в 5 раз Возможность приобретения авто у частного лица

Срок: от 6 месяцев до 7 лет.

КАСКО не обязательно!

До 2,6 млн рублей по двум документам.

Кредит оформляется под залог ТС.

*Ставка указана с учетом снижения на 3 п.п. при получении заработной платы/ пенсии на счет, открытый в АО «Солид Банк».

** Указана максимальная ставка с учетом повышения на 2 п.п. при сумме кредита до 300 000 рублей (с учетом страхования).

Ставка также зависит от наличия или отсутствия страхования.

Тел.: 8 800 775 56 06 (звонок по России бесплатный).

www.solidbank.ru

АО «Солид Банк». Ген лицензия ЦБ РФ №1329