Солид Банк предложил ставку по автокредиту от 14,9% годовых

В достаточно напряженный период в сфере продажи авто, АО «Солид Банк» поддерживает автомобилистов снижением ставки по Автокредиту – сейчас можно оформить кредит на новое или подержание авто, минимальная ставка 14,9% годовых.
Ни для кого не секрет, что на рынке продаж авто сложилась достаточно напряженная ситуация весной 2022 года. Тем не менее, автомобиль – неотъемлемая часть жизни современного человека, семьи. Солид Банк поддерживает клиентов и предлагает своим клиентам сниженную ставку по Автокредиту – от 14,9% годовых.
Чтобы получить минимальную ставку по программе лояльности (ниже на 3% годовых), нужно перевести заработную плату или пенсию в АО «Солид Банк».
Особенно удобно и актуально, что программа позволяет приобрести новое или подержанное авто как у официальных дилеров, в автосалонах, так и напрямую у физических лиц, а оформление КАСКО – не обязательно.
Оформить «Кредит на покупку транспортного средства», а также получить подробную консультацию можно во всех офисах АО «Солид Банк».
«Автокредит» на покупку авто у дилера или частного лица
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Сумма: от 200 000 до 5 000 000 руб.
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Годовая процентная ставка: от 14,9%* до 27,9%** годовых
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Возможность приобретения авто у частного лица
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Срок: от 6 месяцев до 7 лет.
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КАСКО не обязательно!
До 2,6 млн рублей по двум документам.
Кредит оформляется под залог ТС.
*Ставка указана с учетом снижения на 3 п.п. при получении заработной платы/ пенсии на счет, открытый в АО «Солид Банк».
** Указана максимальная ставка с учетом повышения на 2 п.п. при сумме кредита до 300 000 рублей (с учетом страхования).
Ставка также зависит от наличия или отсутствия страхования.
Тел.: 8 800 775 56 06 (звонок по России бесплатный).
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