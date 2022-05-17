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Экономическая уверенность россиян растет

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Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, угасание информационных поводов привели к повышению индекса экономической уверенности россиян до максимального уровня за 10 недель (-8).

При этом среди тех, у кого YouTube присутствует в качестве источника информации индекс ниже (-24), чем среди тех, кто не пользуется сервисом (-3).

Оценивают экономическую ситуацию негативно по-прежнему большинство россиян, однако доля тех, кто считает, что страна находится в экономическом кризисе, снизилась.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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