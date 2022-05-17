Ученики братской школы №1 получили дополнительные возможности для занятий робототехникой

Наборы для конструирования и программирования приобрели при содействии депутата городской Думы Андрея Аксютина и финансовой поддержке РУСАЛа. Электросервомоторы, ультразвуковые датчики и радары – новые наборы позволяют не только конструировать, но и программировать роботов, рассказали SIA.RU в компании.

Фото пресс-службы РУСАЛа

- Базовые наборы LEGO Wedo у нас уже были приобретены, благодаря компании РУСАЛ мы получили новые ресурсные наборы, которые позволяют нам расширить технические задания, - рассказывает Елена ЛУКОВНИКОВА, учитель информатики школы №1 Братска. - Детям стало интереснее, потому что стало больше творчества.

Такие занятия учат детей не только развивать востребованные в современном мире компетенции, говорит педагог, но и работать в команде, повышают внимательность и целеустремлённость. Перспективное направление по просьбе преподавателей школы №1 поддержал депутат Думы Братска Андрей Аксютин. Оборудование обошлось в 250 тысяч рублей. Финансирование выделила компания РУСАЛ.

- Компания РУСАЛ вносит серьезный вклад в развитие детей, развивает как технические, так и творческие направленности, развивает качества, которые пригодятся им в жизни, - комментирует Андрей АКСЮТИН, председатель профкома электролизного цеха №3 БрАЗа, депутат Думы Братска.

Развитие социальной сферы в городах ответственности РУСАЛа – отличительная черта политики компании, заложенная ее основателем Олегом Дерипаской. Благодаря депутатской деятельности металлургов и финансированию РУСАЛа братские образовательные учреждения получают финансирование для установки новых окон, приобретения мебели, оборудования и техники. В прошлом году на эти цели компания выделила более 2 миллионов рублей.