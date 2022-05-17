Новое детское движение создадут в юбилей пионерии

Учредителями могут стать Российское движение школьников, проект «Большая перемена» и региональные детско-юношеские движения, сообщает РБК.

Кремль, Росмолодежь и Минпросвещения планируют создать новое общероссийское движение детей и молодежи. Официально о возможности появления новой структуры может стать известно 19 мая — в этот день, как ожидается, в Госдуму будет внесен соответствующий законопроект, сообщил один из собеседников РБК. Еще один источник уточнил, что законопроект может быть внесен и позже, но дата 19 мая тоже обсуждается.

13 мая «Московский комсомолец» сообщил, что Кремль решил создать аналог советской пионерии, о чем и будет объявлено 19 мая — в эту дату в СССР отмечался День пионерской организации, которой в этом году исполнится 100 лет.

Опыт пионерской организации действительно изучался, но называть новую организацию «аналогом» будет неверно хотя бы потому, что, в отличие от пионерии, членство в новой структуре не будет обязательным, да и времена сейчас другие, подчеркивает один из знакомых с обсуждением вопроса источников РБК.

Идею создания движения, которое объединяло бы всех детей, 20 апреля на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал Владимир Путин. С соответствующей инициативой к нему обратилась школьница из Севастополя Диана Красовская. «Что касается организации детского движения, у нас есть различные направления, «Юнармия» есть и так далее, но что касается общероссийского движения, об этом надо подумать», — сказал президент.

На День защиты детей 1 июня запланирован съезд детских движений России — он, как ожидается, пройдет на полях фестиваля детства и юношества в Москве, на ВДНХ. Участники съезда могут обсудить будущее движение и его название, которого пока нет, поясняет один из собеседников РБК.

Обсуждается, что новая структура будет создана на базе уже существующих, работающих на детско-молодежном направлении: Российского движения школьников, проекта «Большая перемена» и целого ряда региональных организаций. Они могут стать соучредителями нового движения. Возможно, среди учредителей будет и движение «Юнармия», созданное по инициативе министра обороны Сергея Шойгу в 2016 году.