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Льготные кредиты на закупку приоритетного импорта предложил выдавать Минпромторг

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Процент по ним составит 30% от ключевой ставки плюс 3 п.п., сообщают «Ведомости».

Минпромторг предложил выдавать льготные кредиты на закупку приоритетных для российской экономики импортных товаров, следует из проекта постановления правительства, который был направлен в аппарат правительства первым заместителем министра промышленности и торговли Василием Осьмаковым.

Стоимость кредита будет рассчитываться по следующей формуле: 30% от ключевой ставки плюс 3 процентных пункта. На компенсацию потерь банкам будет предоставлена субсидия в размере 70% от ставки ЦБ. Компенсация финансовым организациям также ограничивается по срокам. Льготная ставка может действовать до 12 месяцев для импортных контрактов на закупку продукции для оперативных потребностей и 36 месяцев для инвестиционных проектов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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