Минстрой опубликовал пессимистичный сценарий по строительству жилья в РФ

Согласно ему, указ президента о 120 млн кв. м жилья к 2030 году не будет выполнен, сообщает РБК.

В стратегии рассматривается развитие отрасли до 2030 года с прогнозом до 2035 года. По пессимистичному сценарию ввод жилья в 2030-м составит 100 млн кв. м, а в 2035-м — 118 млн кв. м. В проекте есть также базовый и агрессивный варианты развития рынка, по которым 120 млн кв. м жилья в 2030 году будет построено и этот уровень сохранится на следующие пять лет. Осенью прошлого года в предыдущем варианте стратегии, который подготовил Минстрой, рассматривались только эти два сценария.

О необходимости нарастить ежегодный объем нового жилья до 120 млн кв. м в год президент Владимир Путин заявил еще в 2018-м. Тогда, согласно указу «О национальных целях и стратегических задачах развития России», этого показателя нужно было достичь к 2024 году. После начала пандемии COVID-19 сроки были отодвинуты на 2030 год. Достижение этого уровня является основной целью создания стратегии.

В пресс-службе Минстроя не стали комментировать содержание стратегии, пояснив, что министерство продолжает работу над документом в том числе с учетом мнения заинтересованных ведомств, профессионального и бизнес-сообщества. Говорить о разделах и содержании документа до официального утверждения стратегии преждевременно, считают в Минстрое. По данным источника РБК, рассмотрение стратегии намечено на июнь.