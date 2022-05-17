ЦБ смягчил валютный контроль. Что это значит?

Центральный банк поднял лимит зарубежных переводов для россиян и нерезидентов из дружественных стран до $50 тысяч, об этом говорит на сайте регулятора. По мнению экспертов БКС, принятые меры вряд ли способны поменять расклад сил на валютном рынке.

– Объемы экспортной выручки несопоставимо огромны по сравнению с внешними переводами частных физлиц, – поясняют аналитики. – Однако само по себе ослабление ограничительных мер выступает индикатором приближения завершенности фазы укрепления рубля.



По их мнению, в среднесрочной перспективе установленные ограничения, скорее всего, продолжат сниматься. В частности, ключевым фактором, который мог бы оказать давление на рубль, выступило бы снижение порога в 80% по обязательной норме продаже валютной выручки экспортерами.

– Если есть потребность в валюте в среднесрочной перспективе, например, для покупок за рубежом или путешествий, то приобретение около текущих значений выглядит комфортным, – советуют эксперты. – К концу года по мере восстановления импорта и снижения рыночных процентных ставок курс USD/RUB может спокойно вернуться в сторону 75–80. Кроме того, стоит учитывать риск снижения цен на commodities и сокращения поставок сырьевых товаров в абсолютном выражении из-за санкций. Это может быть фактором в пользу сокращения предложения валюты со стороны экспортеров.