Home Credit уходит с российского банковского рынка

PPF и Home Credit объявляют о подписании соглашения по продаже своих российских банковских активов и дочерних компаний группе индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, который ранее возглавлял российские биржи.

– Иван Тырышкин сыграл важную роль в формировании основ современных финансовых рынков России в качестве генерального директора Фондовой биржи РТС. Иван выступал инвестором и развивал целый ряд известных российских финтех-компаний, в том числе является одним из основателей СПБ Биржи. В настоящее время Иван Тырышкин возглавляет совет директоров СПБ Биржи, а также является одним из ее крупнейших акционеров. СПБ Биржа – это одна из ведущих публично торгуемых финтех-платформ в России, – говорится в сообщении.

В рамках сделки казахстанский банк Home Credit, дочерняя компания ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ХКФБ) будет продан акционерам и избранным топ-менеджерам PPF и Home Credit.