Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского отметил День Университета

14 мая, на площадке Иркутского ГАУ состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Университета.

В честь праздника на площади перед главным корпусом аграрного университета были представлены работы различных факультетов ВУЗа. Ребята продемонстрировали свои научные достижения, и рассказали об образовательных возможностях Иркутского ГАУ. В рамках праздничного мероприятия прошла концертная программа с участием спортивных и творческих коллективов.

С приветственным словом выступил ректор Иркутского ГАУ Николай Дмитриев, подчеркнув значимость аграрного образования, современное состояние и перспективы развития университета.

«Сегодня мы делаем самое главное - мы занимаемся воспитанием и профессиональной подготовкой ребят. И для этого мы готовим комфортные площадки для их обучения, и прохождения производственных практик. Только на сегодняшний день заключено 126 договоров с лучшими сельхоз предприятиями Иркутской области, что позволит ребятам проходить практику в современных условиях, где они смогут понять, что сельское хозяйство - это не карма. Это бизнес, который можно вести достаточно эффективно», - рассказал ректор университета.

Он отметил, что на данный момент в университете открыты четыре современных класса мирового уровня, научно-испытательный центр, который при последующем развитии станет лучшим в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Благодаря субсидиям, грантам и федеральной поддержки образовательных учреждений аграрного комплекса, мы смогли вложить более 30 млн. рублей в устройство современных профессиональных производственных площадок. В ближайшее время планируется поступление еще порядка 30 млн. рублей, которые позволят сделать процесс обучения для студентов максимально результативным», - добавил Николай Дмитриев.

Коллектив ВУЗа поздравили представители профильных министерств и ведомств, среди почетных гостей присутствовали заместитель губернатора Иркутской области — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев, руководитель отдела животноводства министерства сельского хозяйства Иркутской области Алексей Лобыцин, исполнительный директор Агропромышленного союза Иркутской области Павел Соболев, крупные сельхозтоваропроизводители, социальные партнеры и друзья университета.

Анатолий Прокопьев, как бывший выпускник сельскохозяйственной академии отметил, что знания, которые дает аграрный университет – всегда были достойными, и с этим образовательным учреждением связана судьба многих людей, известных не только в Иркутской области, но и за ее пределами.

«Очень многие преподаватели, профессора, доктора наук, вкладывали и сегодня вкладывают знания в наших ребят – молодежь и студентов, которые идут работать на сельскохозяйственные производства. Сегодня аграрный университет занимается ответственной задачей - подготовкой кадров, ведет научные разработки, и сегодня вы демонстрируете то, что будет эффективно действовать в рамках развития сельскохозяйственного производства», подчеркнул заместитель губернатора Иркутской области.

Исполняющая обязанности директора регионального филиала Россельхозбанка Елена Кобелева отметила большую заинтересованность и профессионализм коллектива университета, высокую вовлеченность в образовательный процесс и умение добиваться высоких целей и значимых для области результатов.

«За годы сотрудничества с аграрным университетом наше партнерство переросло в нечто большее. Мы стали добрыми друзьями! И это легко объяснить - у нас одинаковое понимание важности устойчивого развития агропромышленного комплекса в Иркутском регионе. Мы правильно понимаем основные задачи и совместно их решаем. ПО роду деятельности, мы часто общаемся с фермерами, средними и крупными сельхозтоваропроизводителями, и знаем не понаслышке, что диплом выпускника ИрГАУ – это знак качества. Молодые специалисты обладают не только большой теоретической базой, они имеет хорошие практические навыки и высокий профессиональный потенциал, который способны реализовать. Профессионализм научно-преподавательского состава мы увидели, когда проводили образовательный проект Школа фермера, присутствовали на лекциях и видели, насколько вовлечены преподаватели в процесс обучения», - отметила Елена Кобелева.

Завершился День Университета награждением лучших сотрудников и праздничным концертом.