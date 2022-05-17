Выдачи ипотеки в России сократились в четыре раза

Спад в ипотеке на фоне спецоперации на Украине и роста рыночных ставок оказался мощнее, чем в пандемию, передает РБК со ссылкой на «Эквифакс».

В апреле 2022 года российские банки одобрили населению 37,2 тыс. ипотечных кредитов на 130,5 млрд руб., следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс». По сравнению с мартом объем выданной ипотеки упал почти вчетверо, или на 75%: месяцем ранее банки оформили ипотечные ссуды на 529,3 млрд руб., несмотря на резкий рост ставок на рынке после начала военной операции России на Украине и введения западных санкций. В количественном выражении выдачи ипотеки в апреле тоже значительно упали — на 77% по сравнению с мартовскими показателями.

Согласно данным «Эквифакса», такого резкого сжатия в ипотеке не наблюдалось даже в начале пандемии два года назад, когда кредиторы не могли закрывать сделки из-за локдауна: в апреле 2020-го объем и количество предоставленных ссуд на жилье сократились на 43 и 36% соответственно. «Исторически падение максимальное», — комментирует гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Спад в ипотеке подтвердили в Национальном бюро кредитных историй. «Выдача ипотеки в апреле по сравнению с мартом сократилась на 60,7%, а по сравнению с «досанкционным» февралем — на 62,7%», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. В Объединенном кредитном бюро не ответили на запрос РБК.

Отложенный спад

Резкое охлаждение банковской розницы в России наметилось еще в марте — на фоне роста ставок банки сократили выдачи необеспеченных ссуд и автокредитов, но объемы одобренной ипотеки были выше февральских значений. Спад в ипотеке оказался отложенным из-за инертности кредитных процессов в этом сегменте, поясняет Волков: «От момента подачи заявки на кредит и получения одобрения до его выдачи может пройти от нескольких недель до нескольких месяцев. Поэтому, очевидно, в марте выдавались те ипотечные кредиты, которые были одобрены еще в предыдущие месяцы».

В начале кризиса некоторые заемщики могли активнее брать ипотеку в ожидании роста цен на жилье, считает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина. К апрелю, по ее словам, ажиотажный спрос уже был исчерпан.

«Количество обращений граждан за ипотечными кредитами в апреле 2022 года существенно сократилось: на 40,8% по сравнению с мартом, на 58,9% по сравнению с февралем», — подтверждает Волков. Он также указывает на ужесточение риск-политики банков, что привело к росту отказов по кредитным заявкам.

Когда ждать восстановления ипотечного рынка

Ситуация в ипотеке пока радикально не улучшилась, говорит гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин: «Май традиционно является низким месяцем в плане объемов кредитования в силу значительного числа выходных и праздничных дней, по итогам которого мы можем увидеть еще более низкий объем ипотечного кредитования».

«По нашим ожиданиям, в мае результат также будет ниже, чем в марте, как по причине меньшего количества рабочих дней в месяце, так и ввиду сохранения все еще высоких процентных ставок», — соглашается директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Она, однако, отмечает, что поддержку выдачам окажет расширение льготных программ.