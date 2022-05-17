53% россиян не ожидают дефицита продовольствия в стране в дальнейшем, но 58% уже заметили его признаки. 35% начали делать продовольственные запасы во время пандемии COVID-19 или после начала военной спецоперации России. Таковы результаты опроса (есть у SIA.RU), проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

58% респондентов заметили за последние два месяца дефицит тех или иных продовольственных товаров (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа). Чаще всего опрошенные сталкивались с дефицитом сахара (49%), соли (17%), а также круп и макарон (15%). 5% заметили дефицит мяса (свинина, говядина, курица), по 4% – хлеба и молока.

42% пока не замечали продовольственного дефицита. Чаще всего такой ответ давали жители Дальнего Востока (52%), реже всего жители Приволжского федерального округа (37%).

Точно не ожидают дефицита продовольствия в России в ближайшее время 14% опрошенных, еще 39% скорее не ожидают. Уверены в неизбежности продовольственного дефицита 4%, еще 22% допускают его возможность. 20% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

48% россиян никогда не делали продовольственных запасов и не планируют. Наибольшая доля таких ответов на Дальнем Востоке (60%) и в Сибири (59%), наименьшая – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (37%), а также в Москве и Московской области (39%).

21% опрошенных начали делать продовольственные запасы во время пандемии COVID-19. 14% (в том числе 21% жителей Московского региона) стали формировать продовольственные запасы после начала военной спецоперации. Еще 18% пока не делали таких запасов, но планируют начать.

Из тех, кто делает запасы продовольствия или намерен начать их делать, чаще всего россияне планируют запасать крупы и макароны (82%), сахар (70%), чай или кофе (64%), растительное масло (61%). При этом 20% планируют запасать мясо, 15% – картофель, 13% – алкоголь, 4% – хлеб.

Лишь у 17% опрошенных респондентов есть домашнее подсобное хозяйство (козы, куры), 83% его не имеют. Больше всего имеющих подсобное хозяйство на Дальнем Востоке (25%), меньше всего в Сибири (9%) и Приволжском федеральном округе (12%).

У 56% россиян есть дачи. Из них 46% выращивают на ней овощи и фрукты, и только 10% не выращивают ничего.

25% из тех, кто выращивает на даче овощи и фрукты, планирует в 2022 году посадить чуть больше картошки, чем обычно, еще 6% значительно больше. 49% планируют посадить столько же картошки, как и в прошлые годы.