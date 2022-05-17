Песков не стал исключать разблокировку Facebook* и Instagram*

Ранее суд признал социальные сети экстремистскими.

Представитель президента Владимира Путина Дмитрий Песков во время марафона общества «Знание» заявил, что в какой-то момент Instagram* и Facebook* в России могут быть разблокированы. «Честно говоря, я бы этого не исключал», – сказал он.

Напомним, что Тверской суд Москвы 21 марта удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании Meta** (владеет Facebook*, Instagram* и WhatsApp) экстремистской организацией. Он поручил немедленно прекратить в РФ работу уже заблокированных Роскомнадзором Facebook* и Instagram*, но не WhatsApp.

* Запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской

** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.