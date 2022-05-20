Сделано в Сибири. Иркутян приглашают на «Форум мастеров и ремесленников»

Туротрасли региона нужны местные сувениры: гости устали от китайских поделок, они хотят увезти на память о Байкале вещь, передающую местную энергетику и отражающую самобытную культуру Сибири. Иркутская область богата мастерами, однако далеко не всем удалось превратить хобби в бизнес. Найти изюминку региона и встроить ее в туристическую отрасль – такую задачу поставил Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Совместно с ассоциациями мастеров и ремесленников он организует в Иркутске бизнес-интенсив «Форум мастеров и ремесленников Иркутской области», который состоится с 23 мая по 10 июня.

Обучающие мероприятия будут пройдут как очно, так и в онлайн-формате, но ставку организаторы делают на проекты, которые позволят установить личные контакты. «Мы познакомим участников форума с талантливыми мастерами, научим современному подходу к продажам, организуем региональную ярмарку и выведем на маркетплейс тех, кто хочет начать продавать свою продукцию в интернете», – обещают они.

«Пришло время кооперации»

Представители креативной экономики попали в поле зрения институтов поддержки бизнеса не случайно, рассказала Диляра Окладникова. Одним из приоритетных направлений развития для Иркутской области является туризм, а продукция творческих людей, ремесленников отлично дополняет услуги индустрии гостеприимства.

Пресс-конференция , посвященная старту серии мероприятий в рамках «Форума мастеров и ремесленников Иркутской области», в Центре "Мой бизнес".

Фото: Дмитрий Свищев.

Диляра Окладникова, директор Центра «Мой бизнес»:

– На одном из бизнес-завтраков с владельцами гостиниц мы узнали о том, что со стороны туристов есть запрос на местную сувенирную продукцию, которую гости хотят увозить на память о Байкале вместо китайских магнитиков и брелоков. Иркутская область богата талантливыми ремесленниками. Они вышивают, рисуют, клеят, выпиливают, ткут, пекут и шьют. Их работы передают специфику региона, его уникальность и традиции, но при этом по одиночке мастера не смогут удовлетворить имеющийся спрос.

Сейчас – то время, когда кооперация позволяет добиваться отличных результатов – неважно, находишься ли ты в Иркутске или Листвянке, в Бодайбо или Усть-Илимске, Качуге или Нижнеудинске. Форум – это площадка, на которой впервые в Иркутской области все ремесленники и мастера региона смогут встретиться в одном месте, обменяться полезными контактами и получить новые знания для развития своего дела.

«Мы поможем встроиться в индустрию гостеприимства»

У творческих людей зачастую есть сложности с выходом на рынок – многие из них «не в цифре», их нужно сопровождать, отметила Ирина Гура.

Пресс-конференция , посвященная старту серии мероприятий в рамках «Форума мастеров и ремесленников Иркутской области», в Центре "Мой бизнес".

Фото: Дмитрий Свищев.

Ирина Гура, представитель организатора «Форума мастеров и ремесленников»:

– Мы готовы сделать это – буквально взять за руку, научить, помочь встроиться в индустрию гостеприимства. Мастерам это принесет дополнительный доход, а нашему региону поможет стать еще более привлекательным для туристов.

Во время «Форума мастеров и ремесленников Иркутской области» мы проведем несколько мероприятий. Участников ждут лекции от экспертов в диджитал и бизнес-отраслях, посвященные развитию своего дела в Иркутской области.

Основные очные мероприятия пройдут 23–27 мая с 9:00 до 13:00 в Центре «Мой бизнес». Наши спикеры – эксперты в своих областях – помогут мастерам повысить уровень компетенции в вопросах упаковки, продвижения и продажи своей продукции, расскажут про подготовку фото-контента для социальных сетей и настройку рекламы, расскажут про бесплатные каналы. На круглых столах, участие в которых примут представители туротрасли и администрации, можно будет задать наболевшие вопросы.

Видеозаписи лекций и мастер-классов будут размещены на youtube-канале Форума, а также на интернет-ресурсе Форума. Дополнительно на сайте можно будет найти видеоинструкции по ряду прикладных вопросов и узнать о том, как пришли к успеху те, кто уже добились значимых результатов.

Для тех, кто готов к большему, команда маркет-плейса «ИРМАГ» проведет воркшоп. Участники узнают все детали и нюансы работы с интернет-площадками, смогут примерить этот опыт на себя, а те кто захотят, будут интегрированы на сайт Irmag.ru и смогут приступить к продажам буквально через неделю после окончания бизнес-интенсива.

На 4 июня, в День города, в Иркутске запланировано проведение уникальной ярмарки, в которой смогут принять участие все мастера и ремесленники Иркутской области.

Мы хотим не просто рассказать о возможностях, но готовы помочь, чтобы все мастера – не только те, кто уже добился успехов, но и те, кто только начинают свой творческий путь, могли получить нужные знания, окунуться в атмосферу общения с единомышленниками, обзавестись полезными контактами.

«Нам нужен новый опыт и обучение»

Наталья Малыгина не понаслышке знает о том, с какими сложностями сталкиваются творческие люди. Она полностью поддерживает идею проведения форума и уверена, что местным мастерам обязательно стоить принять в нем участие.

Пресс-конференция , посвященная старту серии мероприятий в рамках «Форума мастеров и ремесленников Иркутской области», в Центре "Мой бизнес".

Фото: Дмитрий Свищев.

Наталья Малыгина, куратор фестиваля творчества «Иркутский Арбат»:

– В проекте «Иркутский Арбат», хорошо известном иркутянам, участвуют более 400 мастеров. Они делают качественные и удивительные по красоте вещи, достойные стать экспонатами частных коллекций, их произведения покупают в подарок людям «у которых все есть». При этом для большинства ремесленников их занятие – это хобби. Многие мастера не умеют достойно представить себя в интернете, не сильны в торговле и не знают о маркетплейсах, что в эпоху коронавируса стало очевидной ошибкой. Мало кто знает и о том, что существуют меры поддержки представителей креативного кластера, в том числе финансовые, которые помогают решить многие вопросы. Участие в форуме – отличная возможность узнать об этом подробнее. Нам, иркутским мастерам, нужны новый опыт и обучение, важна каждая возможность попробовать свои силы.

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