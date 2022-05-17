Росбанк фиксирует двукратный рост бизнеса в юанях

Росбанк активно поддерживает бизнес корпоративных клиентов в китайских юанях (CNY) и по итогам апреля 2022 года фиксирует двукратный рост новых контрактов с расчетами в этой валюте по сравнению с показателями марта текущего года.

Банк улучшил возможности для расчетов в CNY, введя специальные условия со сниженными тарифами и дополнительно отменил комиссию за конвертацию валюты в пакетах услуг ВЭД.

Новые тарифы Росбанка - одни из самых выгодных для расчетов в юанях в России, если сравнивать и с платежами в других валютах, и со средним предложением по рынку. Так, минимальная комиссия за платеж составляет всего 59 юаней. По сравнению с платежами в других валютах платить азиатским партнерам стало в 7 раз дешевле. Удобно, что при расчетах платежи можно отправлять напрямую с рублевого расчётного счета.

«Юань как базовая валюта для внешнеторговой деятельности стремительно набирает популярность в России. Об этом свидетельствует и корпоративный портфель Росбанка: количество расчетов в юанях компаниями среднего и крупного бизнеса увеличивается кратно от месяца к месяцу, объем конвертации в прошлом месяце в 2 раза превысил показатели марта, а средний остаток на счетах в CNY за этот же период вырос в 6 раз. Обладая более чем 10-летним опытом работы с китайскими контрагентами, в мае мы представили отдельные тарифы для расчетов в CNY. При платежах со счета в китайских юанях клиенты Росбанка получают максимально выгодные условия для расчетов, а плата за конвертацию валюты не взимается», - прокомментировал руководитель дирекции корпоративного бизнеса Росбанка Алексей Иевлев.

Ознакомиться с новыми тарифами для платежей в китайских юанях и пакетами ВЭД можно по ссылке.

Ранее Росбанк расширил транзакционное предложение для работы корпоративных клиентов с CNY.