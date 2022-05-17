S7 Airlines объявила о скидках до 60% на 100 направлений

С 17 по 20 мая авиакомпания объявляет флэш-скидки от 10% до 60%. В течение четырех дней можно будет приобрести билеты со скидкой на рейсы, вылетающие с 23 мая, рассказали SIA.RU в компании.

Чтобы напомнить пассажирам, как правильно отдыхать, S7 Airlines запустила новую рекламную кампанию. В ней перевозчик обращается к формату классической предполетной инструкции, заменив ее на инструкцию по отпуску. Путешественникам рекомендуется непременно привести спинки кресел в горизонтальное положение, вывести электронные устройства из авиарежима и делиться с верными подписчиками красотой вокруг, а ручную кладь размещать там, где удобно – это же отпуск.

Этим летом S7 Airlines вдохновляет на исследование самых живописных мест России. Авиакомпания будет выполнять больше рейсов в места природного, оздоровительного и городского отдыха из Москвы, Новосибирска, Иркутска и Хабаровска. Так, открываются шесть новых направлений из Иркутска и три – из Хабаровска, увеличивается количество ежедневных рейсов из Москвы в Махачкалу, Владикавказ, Минеральные Воды, Благовещенск, Улан-Удэ. Самолеты из Новосибирска в Минеральные Воды будут летать в три раза чаще, а в Сочи – целых 6 раз в день.

Билеты на эти и другие направления доступны по привлекательной цене. Например, путешествие из столицы в Дагестан (Москва – Махачкала – Москва) обойдется в 5 602 рублей , а стоимость перелета из Новосибирска в Минеральные Воды и обратно начинается от 9 928 рублей. Также можно выгодно забронировать билеты по следующим маршрутам:

Москва – Грозный (от 5 566 руб.), Владикавказ (от 6 432 руб.), Барнаул (от 7 997 руб.), Нерюнгри (от 15 996 руб.), Якутск (от 17 998 руб.);

Хабаровск – Южно-Сахалинск (от 5 926 руб.), Петропавловск-Камчатский (от 12 010 руб.);

Иркутск – Уфа (от 10 706 руб.), Екатеринбург (от 10 690 руб.);

Новосибирск – Грозный (от 9 490 руб.);

Владивосток – Южно-Сахалинск (от 8 226 руб.), Хабаровск (от 5 974 руб.).

Кроме того, все лето при бронировании автомобилей, отелей и экскурсий на сайте s7.ru пассажирам будут начисляться двойные мили на счет в программе лояльности S7 Priority. А специально для любителей активного летнего отдыха S7 Airlines упростила правила перевозки велосипедов: теперь их можно провозить вместо чемодана или вместе с ним, не оформляя как сверхгабаритный багаж, что в два раза выгоднее.