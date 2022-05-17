Сайт администрации Иркутска заблокирован хакерами

Во вторник, 17 мая, с самого утра официальный портал города Иркутска оказался недоступным. Злоумышленники организовали массированные атаки на сайт, сообщает Байкал24 со ссылкой на администрацию города.

– В частности, хакеры пытаются использовать фишинг, внедрить вредоносный код и предпринимают другие усилия по организации "запредельной нагрузки на серверы сайта". В связи с этим, портал Иркутска недоступен для обычных пользователей до сих пор, – говорится в сообщении агентства.

В мэрии отметили что "ведутся работы по предотвращению новых атак, отражению существующих, а также стабилизации работы портала в целом".

Ранее сообщалось, что хакерским атакам подверглись сайты сибирских СМИ: Om1, Новый Омск, Вечерний Омск, 22 портала холдинга 1MI, газета «Бийский рабочий», Байкал Daily, Восток-Телеинформ, Информ Полис, Номер Один, Новая Бурятия.