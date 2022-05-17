Не помогло. Смягчение валютного контроля недолго сдерживало укрепление рубля

Во вторник в начале сессии рубль подешевел, реагируя на принятое решение Банка России поднять порог зарубежных переводов для россиян и нерезидентов с $10 тыс. до $50 тысяч. Однако длилось это недолго.



– Данная мера смягчения валютного контроля наряду с предыдущими не смогла привести к перелому мощного восходящего тренда рубля, стартовавшего в марте, – поясняют эксперты БКС. – Дело в том, что подобных решений недостаточно для устранения рыночного дисбаланса спроса и предложения. Отсутствие покупок инвалюты в рамках бюджетного правила, значительное сокращение импорта, а также обязательная продажа 80% экспортной выручки — все это продолжает оказывать давление на курсы иностранных валют по отношению к рублю.Позитивом для рублевых активов выступает неспособность участников ЕС принять решение по запрету на поставки нефти из России. При этом, несмотря на данный негатив для нефтяных цен, они не только не снижаются, но и сохраняют восходящую динамику.В результате рубль быстро отыграл все сегодняшние потери.

Ранее аналитики БКС объяснили, где должно закончиться, по их мнению, аномальное укрепление рубля.