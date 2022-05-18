Продажа бизнеса Citigroup в России не повлияет на его глобальные перспективы – Финам

Уход с российского рынка нейтрален для финансовых результатов Citigroup, считают аналитики «Финама». И хотя перспективы банковского сектора США, по мнению экспертов, сейчас выглядят неопределенными, сильный бренд, значительная доля рынка и меры по оптимизации бизнеса позволят финансовому гиганту уверенно пройти через непростой 2022 год. Они рекомендуют покупать акции эмитента с целевой ценой $65,2, потенциал роста составляет 36,9%.

Citigroup — один из крупнейших в мире финансовых конгломератов. Корпорация оказывает полный спектр финансовых услуг, включая розничный и корпоративный банкинг, инвестбанкинг, брокерские услуги, услуги по управлению активами, а также является первичным дилером ценных бумаг казначейства США. Обслуживает около 200 млн счетов физических и юридических лиц в 160 странах.

В исследовании «Финама» отмечается, что среднесрочные перспективы банковского сектора США сейчас выглядят неопределенными из-за геополитической и экономической ситуации в мире. Аналитики тем не менее сохраняют осторожно-позитивный долгосрочный взгляд на сектор: «Несмотря на возрастающие риски, текущие прогнозы в базовом сценарии не предполагают наступления рецессии в мировой экономике в ближайшие годы. Согласно апрельской оценке МВФ, глобальный ВВП вырастет на 3,6% в 2022-м и 2023 годах, причем положительная динамика ожидается во всех ведущих странах и регионах мира. На этом фоне банки продолжат чувствовать себя относительно неплохо, хотя их результаты в этом году будут, судя по всему, не самыми сильными».

Что касается финансовых результатов Citigroup за I квартал 2022 года, чистая прибыль в годовом выражении упала на 45,8% и составила $4,3 млрд, или $2,02 на акцию, но значительно превзошла среднюю оценку аналитиков Уолл-стрит на уровне $1,74 на бумагу. Квартальная выручка банка уменьшилась на 2,4% до $19,2 млрд, но также заметно превысила консенсус-прогноз на уровне $18,1 млрд. Как объясняют эксперты, значительное давление на прибыль эмитента оказал резкий рост расходов на кредитный риск, в том числе в связи с резервированием $1,9 млрд под возможные убытки по российским операциям.

Несмотря на неоднозначные результаты I квартала, сильный бренд, хорошие позиции на рынке, а также принимаемые банком меры по оптимизации операционной деятельности позволят Citigroup уверенно пройти через непростой 2022 год, и уже со следующего года прибыль эмитента сможет возобновить рост, прогнозируют аналитики: «В прошлом году Citigroup объявил о реорганизации розничного подразделения с целью увеличить целевые инвестиции в наиболее конкурентные и масштабные сегменты бизнеса. Реализация такого плана, по оценкам банка, позволит высвободить около $7 млрд капитала, которые будут направлены на более перспективные и маржинальные направления, а также на увеличение выплат акционерам».

Комментируя недавние сообщения СМИ о планах Citigroup продать свой бизнес в России, аналитики отмечают, что такой шаг вполне укладывается в стратегию американского банка: «О намерении уйти из РФ, как и с ряда других неприоритетных рынков, руководство Citigroup заявило еще в апреле 2021 года. Проблема заключается в том, что в текущих условиях Citigroup вряд ли сможет получить за свои активы ту сумму, на которую рассчитывала ранее». В то же время банк уже зарезервировал значительные средства под возможные убытки, связанные с прекращением операций в России, поэтому эксперты ожидают, что каких-то дополнительных существенных списаний не последует.

Положительно на бизнесе американских банков скажется и дальнейший рост ставок в США, считают в «Финаме». Кроме того, после ослабления напряженности в Восточной Европе и нормализации ситуации на рынках можно будет рассчитывать на оживление рынка андеррайтинга акций и облигаций, а также сферы M&A. «В условиях разгона инфляции в мире также можно ожидать сохранения высокого спроса на услуги управления капиталом и инвестициями, что будет и далее поддерживать подразделения банков, работающие в этой области», — объясняют эксперты.

Инвестиционной привлекательности Citigroup добавляет и тот факт, что его акции по коэффициенту P/E и дивидендной доходности выглядят в среднем почти на 43% дешевле аналогов, а также торгуются с дисконтом в 31% по отношению к собственному историческому мультипликатору P/B. «Кроме того, дивидендная доходность бумаг эмитента превышает 4% и является самой высокой среди ведущих американских банков. В I квартале Citigroup вернул акционерам $4 млрд за счет выкупа собственных акций и выплаты дивидендов», — подчеркивают аналитики.