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Сбер объявил о конвертации депозитарных расписок в обыкновенные акции

Сбер информирует о начале 30-дневного периода, в течение которого владельцы депозитарных расписок имеют право на конвертацию расписок в обыкновенные акции Сбера с коэффициентом 1:4.

В связи со сложением своих полномочий банка-депозитария по программе депозитарных расписок Сбера, JP Morgan Chase N.A. уведомил держателей расписок о завершении конвертации и об окончании программы депозитарных расписок 16 июня 2022 года.

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С учетом существующих ограничений, выпущенных иностранными регуляторами, держатели депозитарных расписок могут быть ограничены в правах владения и совершения операций с акциями Сбера.

Сбер направил уведомления в Управление финансового надзора Великобритании и на Лондонскую фондовую биржу о намерении прекратить обращение депозитарных расписок. Ранее произошел делистинг депозитарных расписок Сбера с Франкфуртской фондовой биржи.

Информация о процедуре конвертации депозитарных расписок размещена на корпоративном сайте Сбера в разделе «Популярные вопросы акционеров».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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