Каждый четвёртая льготная ипотека в Сбере — с увеличенной суммой

Доля льготной ипотеки с увеличенной суммой, которая позволяет оформить ипотечный кредит по льготной ставке на сумму до 15 или 30 млн рублей (в зависимости от региона), достигла 23% от поданных заявок по всем льготным ипотечным программам Сбера.

Напомним, 8 мая 2022 года Сбербанк первым из банков отреагировал на предложение Правительства РФ увеличить лимит суммы, которую можно оформить по льготной ставке в рамках программы господдержки, до 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 15 млн рублей для других регионов.

При этом только 12 и 6 млн рублей соответственно субсидируются из государственного бюджета, а оставшаяся часть субсидируется банком за счёт комиссионного вознаграждения от застройщиков-партнёров. В результате процентная ставка клиента на всю сумму до 30 млн рублей составляет от 8,7% по программе «Господдержка» и от 5,7% — по программе «Ипотека для семей с детьми».

Чаще всего такие кредиты оформляли клиенты банка в Москве (доля заявок 21.1%), Московской области (19.6%), Санкт-Петербурге (15.4%), Краснодарском крае (14.1%) и Татарстане (10.3%). Более 70% партнёров Сбера уже подключились к программе. При этом такая льготная ипотека с увеличенной суммой кредита наиболее популярна у клиентов следующих застройщиков: Самолет (доля заявок 26%), ПИК (21%), ГК ФСК (19%) и Гранель Групп (17%).

Всего с начала 2022 года банк выдал почти 85 тыс. ипотечных кредитов по льготным программам господдержки и семейной ипотеки на общую сумму 273 млрд рублей.

Подать заявку на ипотеку с господдержкой и семейную ипотеку с увеличенной суммой кредита можно онлайн на Домклик, выбрав программу с субсидированием и нужную сумму на калькуляторе. Такой льготный кредит можно взять только на предложение на первичном рынке Если у клиента сумма кредита больше 12 млн рублей — процентная ставка не меняется, на всю сумму и срок кредита будет действовать льготная ставка. При расчете клиент увидит предварительные условия ипотеки и может сразу же онлайн отправить заявку на рассмотрение в банк.

Ознакомиться с актуальным списком партнеров-застройщиков, участвующих в программе субсидирования, можно в журнале Домклик — данные будут постоянно обновляться.