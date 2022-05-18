Примсоцбанк упростил рефинансирование ипотеки

Рефинансировать ипотеку других банков предлагает Примсоцбанк. Специалисты банка отмечают, «перекредитоваться» сейчас будет особенно выгодно, ведь после периода экономической нестабильности ставки, наконец, снизились.

– В апреле-марте 2022 люди оформляли ипотеку под ставку 18% и более. Конечно же, мы понимаем, что сейчас расходы на обcлуживание кредита целесообразно будет снизить. Примсоцбанк готов принять заявки на рефинансирование ипотечных кредитов, оформленных в других банках – это одно из наших главных условий. В случае если ставки будут продолжать снижаться, у нас доступно неоднократное рефинансирование, – прокомментировал Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Условия заметно смягчились: теперь рефинансировать действующую ипотеку можно, если по кредиту был произведён хотя бы 1 ежемесячный платёж. Ранее этот срок составлял 3 месяца. Важный момент: в рамках продукта можно получить дополнительную сумму наличными – на ремонт или покупку мебели.

Узнать подробнее об условиях по ипотеке в Примсоцбанке можно на нашем официальном сайте, в офисах банка, а также по телефону 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.