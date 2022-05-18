Клиентам Реалист Банка стал доступен сервис мобильных платежей Mir Pay

Реалист Банк предлагает своим клиентам удобный бесконтактный сервис мобильной оплаты Mir Pay, который был разработан платежной системой «Мир» для быстрого совершения транзакций с помощью смартфона.

Воспользоваться сервисом могут держатели карт «Мир», являющиеся владельцами смартфонов на базе операционной системы Android (от версии 6.0 и выше) с поддержкой технологии NFC.

Зарегистрировать в Mir Pay для оплаты со смартфона можно как контактную, так и бесконтактную карту «Мир», предварительно скачав приложение Mir Pay, которое доступно в Play Market.

Расплачиваться с помощью Mir Pay можно в любом терминале, который принимает бесконтактные карты «Мир». Для оплаты покупки достаточно просто разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay необязательно.

Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код – токен.

Mir Pay стал доступен владельцам карт Реалист Банка при технологической поддержке процессингового центра «КартСтандарт» (ГК ЦФТ).