Можно ли переводить иностранную валюту за границу?

Банк России дал новые разъяснения от 16.05.2022 по проведению трансграничных платежей и переводов. Эксперты Солид Банка комментируют нововведения и приводят их в формате "Вопрос-Ответ".

1. Какую сумму в валюте можно перевести за рубеж

– В течение месяца физические лица-резиденты и нерезиденты из дружественных стран могут перевести из России на свой счет или другому физическому лицу за рубеж не более 50 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, они могут перевести в течение месяца не более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте.

Кроме того, нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым и гражданско-правовым договорам, могут дополнительно перевести со своего счета в российском банке на зарубежный счет или через компании, оказывающие услуги по переводу без открытия счета, средства в рублях или иностранной валюте в размере платы за выполнение работ и оказание услуг.

Нерезиденты из недружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, могут переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и в валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг, и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета. Эти нормы не распространяются на нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России по трудовым и гражданско-правовым договорам. Их переводы приостановлены до 30 сентября 2022 года.

2. Как переводить иностранную валюту за границу?

– На сегодняшний день перевести валюту за границу можно через Солид Банк посредством перевода без открытия счета, а также, перевод со счета по реквизитам. Список стран, в которые можно сделать перевод, необходимо уточнять в банке.

3. Могу ли я оплатить за рубеж учебу, медицинские услуги, провести коммунальные платежи?

– Да, такие платежи возможны: для этого надо перечислить деньги на счет иностранной организации, которая оказывает услуги.

4. Можно ли перевести иностранную валюту со своего счета в банке за рубежом на другой свой счет в банке за рубежом?

– Можно, если счет, с которого переводятся средства, был открыт до 1 марта 2022 года, а информация о счетах, на которые переводятся деньги, раскрыта налоговым органам РФ.

5. Есть ли ограничения на прием платежей из-за границы?

– Таких ограничений нет.

6. Получаю заработную плату от иностранной компании, но в связи с ограничениями пропала возможность получать деньги на карту. Подскажите, как быть в данной ситуации?

– В России деньги из-за границы можно получить через Солид Банк. Вы можете открыть счет в банке, сообщить реквизиты этого счета работодателю-нерезиденту, и тогда он сможет перечислить вам на него деньги. При этом работодателю необходимо уточнить в своем банке возможности и условия перевода средств в Россию. Средства, полученные переводом из-за рубежа, а также с электронных кошельков выдаются исключительно в рублях.

Если у вас есть счет в иностранном банке, то работодатель-нерезидент может перечислить на него зарплату в валюте.

7. Могу ли я перечислить средства в рублях на свой счет в зарубежном банке? Можно ли будет потом конвертировать эти средства в иностранную валюту?

– Ограничений на зачисление средств в рублях на счета, открытые в зарубежных банках, нет. Резидент также имеет право впоследствии конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет другого человека в иностранном банке.

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