До 95% инвесторов теряют деньги в первый год инвестирования – Росбанк

До 95% новичков теряют деньги в течение первого года активного инвестирования, сообщает Росбанк. Тонкостей и нюансов в инвестировании много, эксперты банка рассказывают, как избежать ошибок и приумножить доход.

1. Не стесняйтесь пользоваться чужой экспертизой.

Начинающие инвесторы не всегда изучают ситуацию и пытаются работать интуитивно. Это путь к потерям. Если у вас нет времени или желания разбираться, воспользуйтесь услугами профессиональных управляющих (ПИФ, ИИС, ДУ);

2. Будьте готовы к возможным потерям.

Инвестиции – это всегда риск. Не стоит вкладывать сумму, утрата которой будет критичной. Если денег мало, то лучше начинать с предельно простых финансовых инструментов. Например, вкладов. Если все же есть желание инвестировать – делайте это регулярно небольшими суммами, усредняя вход, и не забывайте про диверсификацию, «не складывайте все яйца в одну корзину»;

3. Не бойтесь пробовать разные инструменты и стратегии.

Создавая портфель, выбирайте то, что подходит именно вам и оптимально соответствует вашему представлению о соотношении риска и доходности;

4. Инвестиции – это не спринт.

Не рассчитывайте на быструю прибыль в первый месяц. Будьте терпеливы;

5. Пользуйтесь налоговыми льготами.

Открыть индивидуальный инвестиционный счет – самый простой способ получить их от государства. Но не только владельцы ИИС имеют право на налоговые льготы. Инвесторы, которые держат ценные бумаги (акции, облигации, ПИФы и т.д.) более, чем три года, получают льготу долгосрочного владения бумагами. В таком случае вы не платите налог на доход от роста стоимости ценной бумаги.