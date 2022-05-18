Россияне стали вдвое больше тратить времени на новости в интернете – Mediascope

Россияне после 24 февраля стали тратить в два раза больше времени на новости в интернете .К концу апреля россияне тратили на новости в интернете в среднем более часа, следует из данных Mediascope. Больше половины времени интернет-потребления пользователи в возрасте 12+ в апреле потратили на три жанра: 21% на соцсети, 18% - видео, 15% - на мессенджеры.

Общая аудитория интернета за апрель, по данным Mediascope, составляет 97,5 млн человек в возрасте 12+ или 80%. В среднем россияне в возрасте от 12 лет в апреле проводили в интернете 3 часа 40 минут, 90% потребления приходится на мобильный интернет. Лидером по среднесуточному охвату за апрель стал мессенджер WhatsApp - им пользуются 57% или 70,5 млн человек в России, на втором месте - "Яндекс" (63,2 млн или 51,8%), на третьем - Google (56,1 млн или 46,0%), за ним следует "ВКонтакте" (VK) c 49,8 млн или 40,8%, за ним - YouTube с 47,7 млн или 39%.