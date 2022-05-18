Срок выплаты ипотеки в России увеличится вдвое – эксперт

Причина – подорожание кредитов и падение доходов, говорят эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

Даже при всех мерах поддержки – увеличении лимитов, сочетании льготной и рыночной ипотеки, и снижения льготной ставок – эксперты не ожидают ажиотажного спроса на ипотечные продукты.

Кроме того, указывают они, не способствуют активному кредитованию и снижающиеся реальные доходы населения.

По данным Frank RG, сейчас россияне в среднем берут ипотеку на 22 года, но, как правило, стремятся выплатить ее досрочно – за семь-девять лет. В «Росбанке» сроки реального погашения оценили в среднем в шесть-семь лет, в сервисе «Домклик» Сбербанка – в три с половиной года.

«В текущих условиях не все смогут выплачивать ипотеку с существенным опережением. По нашему мнению, реальные сроки выплаты ипотеки будут находиться в диапазоне 14-16 лет», – предупредил аналитик «Фридом Финанс» Владимир Чернов.

Эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота считает, что фактический срок погашения ипотеки должен вырасти, в том числе за счет стремления заемщиков снизить ежемесячный платеж.