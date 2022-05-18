Губернатор Игорь Кобзев обсудил вопросы газификации Иркутской области с Алексеем Миллером

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер провели рабочую встречу в Санкт-Петербурге. В центре внимания вопросы газификации региона.

– В сентябре 2021 года была подписана программа развития газоснабжения и газификации Иркутской области, рассчитанная до 2025 года. По сути это был первый этап. Изначально программа включала только Жигаловский район, – рассказал Губернатор Игорь Кобзев.

C учетом новых правил подключения к газораспределительным сетям, принятых осенью 2021 года, учитывающих особенности социальной газификации, и проработанности вопросов по газификации других муниципальных образований Правительством Иркутской области в ПАО «Газпром» внесены предложения об изменении Программы.

Во время встречи стороны рассмотрели вопрос корректировки отдельных мероприятий Программы, строительства газотранспортной инфраструктуры для увеличения числа газифицируемых районов.

Отдельное внимание во время встречи было уделено ходу создания Иркутского центра газодобычи. Отмечено, что обустройство базового для этого центра Ковыктинского месторождения идет по намеченному графику. В настоящее время «Газпром» продолжает строительство эксплуатационных скважин, монтаж металлоконструкций и сварку трубопроводов. Строительная готовность первоочередной установки комплексной подготовки газа (УКПГ-2) — более 70 %. Здесь уже смонтировано основное крупногабаритное оборудование, в том числе необходимое для стабилизации газового конденсата. Продолжается сооружение УКПГ-3.

В завершающей стадии находится строительство участка газопровода «Сила Сибири» от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения в Якутии: сварено, уложено и засыпано около 793 км линейной части — более 93 % протяженности. В том числе работы на территории Иркутской области выполнены на 98 %.

Также Игорь Кобзев и Алексей Миллер обсудили значительный вклад «Газпрома» в создание социально значимых объектов в регионе. В настоящее время в Жигалово при поддержке компании реализуются проекты строительства ряда социальных объектов. Кроме того, принято решение об оказании финансовой поддержки на приобретение новейшего медицинского оборудования для нужд ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница».