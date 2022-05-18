Зарплатные ожидания иркутян на 10 тыс. рублей меньше, чем в среднем по стране

Служба исследований hh.ru изучила (исследование есть у SIA.RU) более 4 миллионов активных резюме и выяснила, в каких регионах России живут соискатели с самыми высокими зарплатными ожиданиями. Иркутская область заняла 30 место.

На первом месте оказался Чукотский АО – здесь, согласно данным за апрель 2022 года, соискатели в среднем рассчитывают на 102 500 рублей, что на 47 468 рублей больше, чем зарплатные ожидания россиян в целом (средняя цифра по стране – 55 032 рубля). На втором месте расположились соискатели из Москвы, чьи ожидания по зарплате составили 78 186 рублей, это на 23 154 рубля больше общероссийских показателей. Третье место заняла Сахалинская область: 72 460 рублей, что на 17 428 рублей больше, чем по России. Также в топ-5 регионов по уровню зарплатных притязаний соискателей вошли Магаданская область (71 906 рублей) и Ямало-Ненецкий АО (71 240 рублей). Среди регионов Сибирского ФО в лидерах по зарпалтным ожиданиям – Красноярский край (46 118 рублей).

Отметим, что лишь в 13 регионах ожидания соискателей выше, чем в среднем по стране. Год назад, в апреле 2021-го, таких регионов было на один больше – из числа лидеров выбыла Мурманская область.

Сильнее всего от общероссийских показателей отстают Республика Марий Эл (здесь средняя ожидаемая зарплата составляет 35 425 рублей, что на 19 607 рублей ниже, чем по России), Курганская область (35 283 рублей, на 19 749 рублей ниже) и Тамбовская область (35 222 рубля, на 19 810 рублей ниже). Эти же регионы оказались в конце рейтинга зарплатных ожиданий соискателей. Среди сибирских регионов в конце списка по уровню ожидаемых зарплат находится Алтайский край, на 81 месте среди 84 регионов страны (35 643 рублей).

По итогам апреля 2022 года средние зарплатные ожидания соискателей из Иркутской области достигли 44 607 рублей. Это на 10 425 рублей меньше, чем по России в целом. Регион занял 30 место, опустившись в рейтинге на одну позицию по сравнению с прошлым годом: тогда средняя ожидаемая зарплата в Иркутской области составляла 42 278 рублей, то есть, на 2 329 рублей меньше нынешних показателей.

На самую большую заработную плату в Иркутской области сегодня ожидаемо претендуют соискатели из профессиональной сферы «Добыча сырья» (63 879 рублей), в также лидерах «Высший менеджмент» (62 802 рубля) и соискатели из сферы «Строительство, недвижимость» (59 104 рублей). Самые скромные пожелания по заработной плате наблюдаются у административного персонала (37 826 рублей) и соискателей из сферы образования (37 367 рублей).