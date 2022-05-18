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Правительство спишет с бизнеса до 800 млрд руб. по страховым взносам – Клепач

Власти России  могут списать с бизнеса до 800 млрд руб. обязательств по страховым взносам, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на заявление главного экономиста ВЭБ РФ Андрея Клепача.

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Он рассказал, что правительство РФ рассматривает предложение Минэкономразвития о списании не менее половины общей суммы страховых взносов, уплата которых ранее была отсрочена кабмином до 1 мая 2023 года. Минфин оценил выпадающие доходы бюджета от уплаты обязательных взносов в размере 1,6 трлн. руб., соответственно, размер вероятного списания, о котором сообщил господин Клепач, может составить до 800 млрд.

– Я считаю, что это очень правильное предложение, и надеюсь, правительство его примет, а мы получим дополнительный импульс для развития, – подчеркнул Андрей Клепач. 

При этом прогнозисты ВЭБа очень высоко оценили эффект от переноса уплаты этих взносов для российской экономики в целом.

Ранее правительство России продлило сроки уплаты страховых взносов для широкого перечня организаций. Отсрочкой за второй квартал смогут воспользоваться те предприятия, которые осуществили более 70 видов деятельности, а за третий квартал — организации, осуществляющих более 30 видов деятельности, включая производство лекарств, сельское хозяйство, строительство, сферу IТ и телекоммуникаций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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