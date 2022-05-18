Россельхозбанк поздравил ИрГАУ с Днем университета

Иркутский региональный филиал Россельхозбанка, как социальный партнер Иркутского государственного аграрного университета имени А. А. Ежевского (ИрГАУ), принял участие в традиционном празднике высшего учебного заведения – Дне университета. Исполняющая обязанности директора регионального филиала РСХБ Елена Кобелева отметила большую заинтересованность и профессионализм коллектива университета, вовлеченность в образовательный процесс, умение добиваться высоких целей и значимых для области результатов.

«За годы сотрудничества с аграрным университетом наше партнерство переросло в нечто большее – мы стали добрыми друзьями. И это легко объяснить – у нас одинаковое понимание важности устойчивого развития агропромышленного комплекса в Иркутском регионе. Мы понимаем основные задачи и совместно их решаем. По роду деятельности мы часто общаемся с фермерами, средними и крупными сельхозпроизводителями, и знаем не понаслышке, что диплом выпускника ИрГАУ – это знак качества. Молодые специалисты обладают не только большой теоретической базой, они обладают хорошими практическими навыками и высоким профессиональным потенциалом, который способны реализовать. Профессионализм научно-преподавательского состава мы наблюдали, когда проводили образовательный проект «Школа фермера», присутствовали на лекциях и видели, насколько вовлечены преподаватели в процесс обучения», – отметила Елена Кобелева.

Сотрудничество РСХБ с ИрГАУ началось в 2019 году, когда талантливые студенты начали получать стипендию от банка, а также помощь при трудоустройстве и прохождении практики. Затем на территории университета был реализован кампусный проект – сейчас пластиковые карты РСХБ, помимо привычной функции бесконтактной оплаты, служат пропуском на территорию академии, общежитий и выполняют ряд иных функций. В 2021 году совместно с Иркутским государственным аграрным университетом им. А.А. Ежевского был успешно реализован образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера», запущенный при поддержке регионального правительства и министерства сельского хозяйства.

Выступивший на Дне университета ректор ИрГАУ Николай Дмитриев подчеркнул значимость аграрного образования.

«Сегодня мы делаем самое главное – мы занимаемся воспитанием и профессиональной подготовкой ребят. И для этого мы готовим комфортные площадки для их обучения и прохождения производственных практик. Только на сегодняшний день заключено 126 договоров с лучшими сельхозпредприятиями Иркутской области, что позволит ребятам проходить практику в современных условиях», – рассказал Николай Дмитриев.

Коллектив университета также поздравили представители профильных министерств и ведомств, среди почетных гостей присутствовали заместитель губернатора Иркутской области — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев, руководитель отдела животноводства министерства сельского хозяйства Иркутской области Алексей Лобыцин, исполнительный директор Агропромышленного союза Иркутской области Павел Соболев, крупные сельхозпроизводители и друзья университета.

«Очень многие преподаватели, профессора, доктора наук, вкладывали и сегодня вкладывают знания в наших ребят – молодежь и студентов – которые идут работать на сельскохозяйственные производства. Сегодня аграрный университет занимается ответственной задачей – подготовкой кадров, ведет научные разработки. И сегодня вы демонстрируете то, что будет эффективно действовать в рамках развития сельскохозяйственного производства», — подчеркнул заместитель губернатора Иркутской области Анатолий Прокопьев, являющийся выпускником сельскохозяйственной академии.

Ректор ИрГАУ отметил, что на данный момент в университете открыты четыре современных класса мирового уровня, научно-испытательный центр, который при последующем развитии станет лучшим в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Благодаря субсидиям, грантам и федеральной поддержке образовательных учреждений аграрного комплекса, мы смогли вложить более 30 млн рублей в устройство современных профессиональных производственных площадок. В ближайшее время планируется поступление еще порядка 30 млн рублей, которые позволят сделать процесс обучения для студентов максимально результативным», – добавил Николай Дмитриев.

В честь празднования Дня университета на площади перед главным корпусом аграрного университета были представлены работы различных факультетов вуза. Студенты и преподаватели продемонстрировали свои научные достижения и рассказали об образовательных возможностях учебного учреждения. В рамках праздничного мероприятия прошла концертная программа с участием творческих коллективов вуза.

Завершился День университета награждением лучших сотрудников и праздничным концертом.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.