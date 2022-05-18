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89 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 293 038.

Резкий всплеск заболеваемости зафиксировали в Приангарье, если еще вчера за сутки инфекцией заразились 47 человек, то сегодня прирост составил 89 – почти 40%.

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Иркутский район потеснил областной центр в антирейтинге заболеваемости – 22 случая против 16 в Иркутске. В лидерах остаются Ангарск (+16) и Братск (+7). В топе появилось Усолье-Сибирское (+11). Заболеваемость в остальных населенных пунктах не превышает двух случаев.

В больницах региона остаются 340 человек, выздоровело 18 мая – 62, умерло два человека с инфекцией.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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