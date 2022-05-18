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«Это время возможностей и перемен, нежели кризис». Диляра Окладникова – о перспективах развития бизнеса в новой реальности

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Главный тренд сегодня – коллаборация, тренд на объединение отраслей и регионов, на выстраивание единой логистической цепочки – от сырья до готовой продукции – внутри России, считает Диляра Окладникова, руководитель центра «Мой бизнес». В интервью Газете Дело она рассказала, что текущая ситуация – это, скорее, время возможностей и перемен, нежели кризис.

– Настроение у бизнеса может быть разным. Но это как в стихотворении «В одно окно смотрели двое…»: можно говорить, что все плохо, а можно идти дальше, двигаться к цели. Понятно, что горящих задач у предпринимателей стало больше, но, с другой стороны, и поле деятельности расширилось. Многие этим успешно пользуются, – подчеркнула она.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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