Летний интенсив для теплоэнергетиков

Фото: Андрей Фёдоров

В этом году отопительный сезон в Иркутске закончился 12 мая – по словам энергетиков, чуть раньше обычного срока. Специалисты также отмечают, что прошёл он спокойнее, чем в предыдущие годы. Для сравнения, отключений и ограничений этой зимой было почти на 40% меньше, чем в предыдущий год. Об итогах прошедшего отопительного сезона и подготовке к предстоящей зиме, о платёжной дисциплине потребителей и информационной работе с клиентами – в нашем материале.

Подготовка к зиме уже началась

Технический директор участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Владимир Янышевский считает, что снижение отключений и ограничений тепла на 38% удалось достичь за счёт повышения качества подготовки к отопительному сезону.

Технический директор участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Владимир Янышевский

Фото: Андрей Фёдоров

– Положительный результат, в том числе, дало совмещение нескольких общих методов подготовки: гидравлических испытаний, внутритрубной диагностики, тепловизионной аэрофотосъёмки с применением беспилотников, – прокомментировал он и сделал акцент на том, что диагностика тепловых сетей проводится круглогодично, то есть и в ходе отопительного периода.

По информации Владимира Янышевского, вся теплосеть Иркутска разделена на 3900 участков, что позволяет планомерно организовывать диагностические работы. Из них, на данный момент, 1396 уже обследованы и есть возможность скорректировать ремонтную программу на период подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов. В частности, методом тепловизионной аэросъемки обследован участок тепловых сетей общей площадью 20 кв. км, в первую очередь в микрорайоне Солнечный, на улице Жукова, а также в центре Иркутска.

– Этот метод успешно применяется для мониторинга подземных и надземных тепловых коммуникаций, в частности позволяет увидеть, в каком состоянии находится теплоизоляция, вовремя выявить повышенную утечку тепла. До конца мая будет подготовлен отчёт по проведённым обследованиям, и мы будем точно – до метра – знать места, где выявлены проблемы, – пояснил Владимир Янышевский.

Ещё один метод – бесконтактный толщиномер, использование которого позволяет производить замер остаточной толщины металла трубопровода без отключения потребителей. Уже выполнено более 600 замеров. Кроме этого, с 12 мая компания начала проводить гидравлические испытания тепловых сетей для оперативного выявления дефектов трубопроводов и строительных конструкций.

Шесть ключевых объектов для ремонта

По словам Владимира Янышевского, этим летом на тепловых сетях Иркутска предстоит провести большой объём ремонтных работ. Всего запланировано 17 участков общей протяженностью 1275 м. При этом наиболее значимые работы синхронизированы с планами администрации областного центра по проекту «Безопасные и качественные дороги». Это позволит избежать необходимости повторного вскрытия дорожного полотна для проведения ремонта. В числе ключевых ремонтных работ – шесть объектов, общей протяженностью 552 м:

- пересечение улиц Карла Маркса и Красноармейской. Здесь запланированы самые масштабные работы;

- пересечение улиц Седова и 7-й Советской;

- пересечение улиц Шевцова и Петрова;

- пересечение улиц Байкальской и Депутатской;

- улица Польских Повстанцев.

– Все участки мы постараемся сделать с минимальными неудобствами для автомобилистов – в ночное время, или с минимальным сужением. Крупных закрытий улиц для автотранспорта в этом году не будет, – заверил Владимир Янышевский.

Оплата за отопление – по факту

О платёжной дисциплине потребителей рассказал директор компании Иркутскэнергосбыт Андрей Харитонов. Он отметил, что в целом, жители региона стабильно платят за отопление.

Директор компании Иркутскэнергосбыт Андрей Харитонов.

Фото: Андрей Фёдоров

– Жителям важно помнить, что финансовая составляющая очень важна при подготовке к зиме. Дом не получит паспорт готовности к отопительному периоду, если есть задолженность перед ресурсоснабжающей организацией. Это значит, что всем жильцам необходимо погасить долги, если они имеются. Сделать это летом гораздо проще, ведь платежи в это время года заметно снижаются, так как нет начислений за тепло, – подчеркнул Андрей Харитонов.

Кстати, с 1 сентября 2022 года на фактический расчёт за отопление, то есть в течение отопительного сезона, перейдёт Саянск. Из крупных городов по схеме 1/12 (в течение всего календарного года), за тепло продолжают платить жители Братска, Железногорска-Илимского, Усть-Илимска, Шелехова, Тайшета, Иркутского и Усольского районов. При этом в Усть-Илимске на официальном сайте муниципалитета сейчас идёт голосование среди горожан о переходе на фактическую оплату за тепло.

– Однако если такое решение будет принято, то внедрение новой системы состоится не раньше 2023 года, так как это довольно длительная процедура. Нужно время, чтобы объяснить людям, как изменится график платежей за потреблённое тепло, чтобы наладить работу с управляющими компаниями по установке приборов учёта, поскольку это становится основным критерием расчётов, а также провести энергосберегающие мероприятия, которые должны обозначить жители многоквартирных домов, – пояснил Андрей Харитонов.

Тепловые пункты – под контроль собственников

При подготовке к отопительному сезону кроме ремонта тепловых сетей очень важное значение имеет подготовка тепловых пунктов. Как отметил заместитель главного инженера Иркутскэнергосбыта Андрей Ловцов, традиционно эта работа начинается буквально на следующий день после окончания предыдущего отопительного сезона, а закончиться должна до сентября.

Заместитель главного инженера Иркутскэнергосбыта Андрей Ловцов

Фото: Андрей Фёдоров

В Иркутской области в зоне ответственности Байкальской энергетической компании находится около 12,5 тысячи многоквартирных домов, и специалисты Иркутскэнергосбыта, как представители БЭК, занимаются оценкой тепловых пунктов.

– Собственники могут и должны контролировать ход подготовки тепловых пунктов к зиме, как эту работу ведут управляющие компании, чтобы понимать, в каком состоянии они находятся, что сделано, что нет. Для удобства на сайте Иркутскэнергосбыта в разделе «Тепловая энергия» создан подраздел «Подготовка к отопительному периоду»: Иркутская Энергосбытовая компания: Подготовка к отопительному периоду (irkutskenergo.ru) . Если ввести в поисковую строку адрес объекта можно увидеть, в какой стадии готовности находится многоквартирный дом, какую оценку он получил. Информация на сайте будет появляться по мере того, как управляющие компании будут представлять дома для оценки комиссии. В разделе также можно ознакомиться с требованиями, предъявляемыми при проведении оценки готовности потребителей тепловой энергии.

Диалог с жителями

Межотопительный период всегда связан не только с отключением отопления, но и с временными ограничениями в подаче горячей воды. Энергетикам это необходимо для качественной диагностики и проведения ремонтных работ. Такая информация также направляется в управляющие компании и ТСЖ, которые в свою очередь информируют собственников на досках объявлений у подъездов многоквартирных домов. Энергетики со своей стороны внедрили онлайн-сервис: на сайте Иркутскэнергосбыта есть поисковая строка и карта, где можно посмотреть, когда для проведения ремонтной кампании от горячего водоснабжения будет отключён конкретный многоквартирный дом (вкладка «Отключения») https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/dcClientH.html. Сервис доступен жителям Иркутска, Ангарска, Черемхово, Усолья-Сибирского, Железногорска-Илимского, Братска, Усть-Илимска, Маркова, Белореченского – клиентам Байкальской энергетической компании. Аналогичная информация есть в мобильной версии сайта, а также в аккаунтах компании в популярных социальных сетях.

Через аккаунт «Оператор тепловых сетей» в популярных социальных сетях Odnoklassniki, VKontakte и мессенджере Telegram жители города могут направлять сообщения, если в квартире нет горячей воды и нет предупреждающего объявления на подъезде, а также если обнаружена неточность на карте отключений на официальном сайте «Иркутскэнергосбыт», или обнаружено парение или другая опасная ситуация вблизи тепловых сетей. Жители Ангарска, Черемхово, Усолье-Сибирского, Железногорска-Илимского, Братска, Усть-Илимска, Маркова, Белореченского могу направлять аналогичную информацию в аккаунты Иркутскэнергосбыта с фотографией и указанием города и улицы.

Кстати

Одно из ключевых направлений деятельности энергохолдинга En+ Group – модернизация инженерной инфраструктуры городов. В 2022 году компания продолжит строительство новых тепловых сетей, что позволит постепенно снимать ограничения тепловой мощности и будет способствовать перспективному покрытию тепловых нагрузок, включённых в схему теплоснабжения Иркутска до 2033 года.

Для подключения новых объектов будет построено 12 участков тепловой сети общей протяжённостью 1046 метров. Суммарная подключённая нагрузка составит 5,7 Гкал/ч. Для улучшения надёжности и качества теплоснабжения по программе технического перевооружения будет произведена реконструкция крупных магистральных трубопроводов в районе торгового центра «Цветной Парк» и в микрорайоне Лисиха.