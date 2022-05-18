Владельцев мощных самокатов предложили научить ПДД

В 2021 году зарегистрировано 672 ДТП с участием электросамокатов, в результате ДТП погибли 20 человек, ранения получили 704 человека.

«Необходимо для владельцев определенных категорий электросамокатов и других так называемых средств индивидуальной мобильности ввести обязанность получать допуск к управлению ими. Для этого необходимо сдать хотя бы минимум основ управления и экзамен на знание ПДД», – заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.

По словам сенатора, такие требования необходимо предъявить для управления не всеми средствами, а лишь теми, которые действительно могут потенциально нанести серьезный вред в случае инцидента. «Поэтому придется опередить, до какого веса, мощности и технического уровня самокат это игрушка, а с какого – уже серьезное устройство, требующее повышенной ответственности. Скажем так, 30-килограммовая железка на максимальной скорости может нанести значительный урон», – заявил Башкин.

Парламентарий отметил, что вслед за лицензированием управления электросамокатами, то есть введением прав, должно последовать и введение ответственности за нарушение правил дорожного движения их владельцами.